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櫻花妹上「女風俗店」反被性侵！　男妓亂象曝光：還可免費試睡

▲▼歌舞伎町。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲日本女性用風俗店成為新風潮。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本風俗店為當地另類特色之一，更吸引來自世界各國的男性朝聖，然而事實上，在日本也陸續出現「女性用風俗店」的存在。就有男妓公開了女性用風俗店不為人知的現狀與秘辛。由於體制尚不健全，因此也曾發生買春客或賣淫的男妓遭對方性侵的事件。此外，光是在東京就有超過100間女用風俗，呈現過飽和狀態。

根據FRIDAY報導，在女性用風俗店工作超過2年的24歲健人（化名）表示，女性風俗是從2018年開始漸漸紅起來，根據大型風俗情報網站數據，東京都的男性風俗店目前共有1069間，而女性風俗店僅136間。儘管相較男風俗而言，女風俗店少得可憐，但是其實市場早已飽和。

健人直言，男風俗店的市場已經成熟，因此會根據價格與需求出現不同分支，預算低的人可以到便宜的「激安店」，想要享受高級服務的則可以選擇「高級店」，然而由於女風俗的整個體制還不成熟，因此價位幾乎都在1小時1萬日幣（約新台幣2300元），而素質則是參差不齊。

此外，因為在價格上沒有差別化，因此賣淫的男妓只能用各種方式經營自己，例如把自己當作偶像一樣在官網更新照片與日記，希望能吸引更多願意指名的客人。

一名經常到女性風俗店消費的32歲女性指出，現在的女風俗店越來越「牛郎化」，甚至有男妓會給客人自己的私人電話。不僅如此，她還遇過有男妓說「我真的很喜歡妳，所以不用付錢給我」，但是等到免費睡了幾次後，男方就會委婉要求她可以花錢預約，但她也大方地買了8次的使用券。而她聽聞，還有人為了鞏固顧客，把自己家的備用鑰匙拿給對方，只為了讓客人感到「自己是特別的」。

女性用風俗店雖然競爭激烈，但現實卻是無法像女性賣淫一樣賺大錢，大多數的男妓仍有其他正職，並將風俗當作副業經營。重要的是，由於市場不成熟，因此不論是對顧客還是男妓都沒有保障，更曾經發生女性顧客強制男方做到最後一步或是女客人反被男妓性侵的事件。

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