岸田、尹錫悅同意重啟「穿梭外交」！　日韓峰會大破冰

▲南韓總統尹錫悅（左）與日本首相岸田文雄（右）。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

南韓總統尹錫悅16日出訪日本，稍早也與首相岸田文雄舉行日韓高峰會談，而尹錫悅此次帶著許多商界人士與軍事高官，期待能夠推進韓日的經濟與國家安全保障合作。此外，二戰徵用工（日本企業強徵韓國勞工）議題也是此次的峰會重點。尹錫悅預計17日將會出席日韓經濟界共同舉辦的懇談會與某大學演講。

根據《日本放送協會》報導，岸田文雄在日韓高峰會中表示，「在迎接春天的今日，日韓關係能夠迎來新的篇章，我深感喜悅。」而雙方同時也已承諾將重啟已經停止10年以上的「穿梭外交」。岸田同時提到，北韓16日上午發射洲際彈道飛彈是明確的挑撥行為，未來日韓美三國將繼續深度合作。

這也是南韓總統時隔12年首次以「日韓高峰會」為主要目的前往日本，而非藉由國際會議的機會舉行峰會。

北韓16日凌晨發射洲際彈道飛彈，為此，尹錫悅16日上午緊急出席相關國家安全保障會議，結束後才與妻子金建希一同搭乘總統專機出發前往日本。而這也是尹錫悅2022年5月就任後首次訪日。同行的還有南韓重要商界人士以及軍方長官，而一行人預計在日本待2天。

南韓與日本近10多年來關係陷入冰點，再加上2018年的二戰徵用工判決出爐，讓兩國的關係再度緊繃，如今大動作舉行高峰會談，甚至展開經濟與國家安保的交流，可以說是大破冰。不過也由於此次的高峰會議要談論的重點太多，所剩時間不足以整理兩國從以前至今的立場，因此將不會發表共同宣言。

不過透過此次交流，雙方可能會針對各項事宜協議設置委員會等特別單位來進行後續商議與推進，預計下一次的日韓高峰會就能夠發表共同宣言。

另一方面，岸田文雄與尹錫悅16日晚間將在銀座的餐廳共進「蛋包飯」，同時也將互相交換意見，加深彼此信賴關係。