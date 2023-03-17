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韓仁川機場1周內發現「3枚可疑子彈」　疑美軍步槍實彈丟垃圾桶

▲▼南韓,新冠防疫,仁川國際機場。（圖／路透）

▲南韓仁川國際機場在最近一周內，兩度發現子彈。（示意圖／路透）

記者張寧倢、詹雅婷／綜合外電報導

南韓仁川國際機場10日才發生航班乘客座位下方發現2枚子彈的事件，不到一周，機場航廈出境大廳16日又在垃圾桶找到另1枚5.56毫米口徑步槍子彈。這顆子彈可用於韓軍K-2步槍，不過最新消息指出，這顆子彈似乎是駐韓美軍所有。

綜合韓聯社、韓國中央日報報導，仁川國際機場警方16日下午4時23分左右接獲通報，清潔人員在第一航廈3樓出境大廳進行垃圾分類時，發現一顆5.56毫米步槍子彈，而且是可用於韓國軍K2等自動化步槍的實彈。警衛通報仁川機場反恐狀況室後，警方相關單位立刻展開搜查，目前推測應是美軍使用的子彈，正在逐漸縮小調查範圍。

▲▼南韓,仁川國際機場,新冠肺炎,Omicron（圖／路透社）

▲仁川機場10日才在班機座位下方找到共2枚子彈。（示意圖／路透）

警方認為，這顆子彈是在16日下午3時30分以後被丟棄在垃圾桶內，已經掌握了出境通道周邊的監視器影像，將密切檢視這中間1小時左右的畫面，另外，子彈將送往國立科學搜查研究院（National Forensic Service）委託鑑定。

此前，仁川機場10日一架飛往菲律賓馬尼拉的大韓航空班機座位下，找到2枚捷克製造的9毫米手槍實彈。機場人員重新審視X光行李檢查設備錄影資料後，發現有1枚子彈被放在乘客行李內，雖然已經鎖定了裝有實彈的行李的持有者，但該名乘客在當天狀況排除後已重新搭機飛往菲律賓，相關調查仍在進行中。

飛機座位底下「發現子彈」！　南韓機場緊急撤離機上230人

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