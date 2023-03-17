高調抗議美韓軍演！金正恩攜女視察導彈試射：「核武」才能震懾敵人

▲金正恩16日上午親自前往平壤順安視察ICBM火星-17型試射。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

趁著南韓總統尹錫悅前往東京會晤日本首相岸田文雄，以及美韓大規模聯合軍演「自由之盾」進行之際，北韓（朝鮮）昨（16）日上午7時10分再度從平壤朝東海（日本海）發射洲際彈道飛彈「火星-17」。北韓官媒今（17）日則公布最高領導人金正恩帶著女兒指導視察飛彈試射的畫面，強調藉由強大的核武戰力讓敵方感到恐懼。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓朝鮮勞動黨中央軍事委員會16日下令執行洲際彈道飛彈「火星（砲）-17型」的發射訓練，該枚飛彈從平壤順安國際機場發射後，上升至頂點高度6045公里，並在4151秒（1小時9分11秒）的時間內飛行1000.2公里，最後彈頭墜落在位於朝鮮東海（日本海）公海的目標海域。

報導內釋出了金正恩帶著寶貝二女兒金主愛前往指導視察的畫面，並針對美韓聯合軍演嚴厲抨擊，強調會讓敵方「體悟到無法挽回的威脅」，暗示軍演期間北韓軍方將會持續發起軍事挑釁行動，「由於美國與南朝鮮（南韓）具挑釁與侵略性的大規模戰爭預演騷動（指自由之盾），導致朝鮮半島（韓半島）情勢不穩。」

帶著女兒前往視察的金正恩，對於此次火星-17型的飛彈試射結果感到非常滿意，「再次明確證實我國（北韓）更加高度發展的核戰略武力！對於國家安全環境的發展，以及應對敵方威脅的活動方向，在路線上不會有任何改變。透過強化任誰都無法挽回的核戰爭遏制力來讓敵方感到恐懼，進而遏制戰爭爆發，確保我國人民生活和平穩定，持續進行社會主義的建設鬥爭。」

▲▼金正恩16日帶著二女兒金主愛一同前往平壤順安視察火星-17型試射。（圖／CFP）

報導指出，金正恩再度強調正面對決、以核制核的思想，同時再度提到在朝鮮半島（韓半島）地區展開大規模軍演的美國和南朝鮮（南韓），明確表示此次發射ICBM的目的在於牽制美韓同盟。

另外，此次《朝中社》也釋出了一張從宇宙空拍地球的衛星照，暗示該張衛星照是ICBM火星-17型發射到天空後所拍攝。不過根據南韓《韓聯社》，南韓軍方與軍事專家們皆對此感到懷疑，認為北韓以高角度發射ICBM時，其再度進入大氣層的技術尚未發展成熟。

▲北韓官媒公開，疑似透過火星-17型從外太空所拍攝的地球照。（圖／翻攝自朝中社）