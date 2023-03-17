直播「嗑藥吸毒」！韓前總統孫失態露出精壯身材　昏迷倒地遭警帶離

▲南韓前總統全斗煥的孫子全宇元近日屢開直播。（圖／翻攝自Instagram@hope.with.jesuss）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統全斗煥的孫子、全在庸的次子全宇元（전우원，音譯）今年才27歲，目前人在美國紐約生活的他於本月15日在YouTube、Instagram上公開自己的身份，並稱呼爺爺為「屠殺者」，引發一陣議論。沒想到才不過數日，全宇元便在直播過程中公然嗑藥、吸毒，因此出現幻覺症狀，最後被美國警察帶離現場，目前傳出人昏迷不醒。

根據韓媒《韓聯社》、《朝鮮日報》，全宇元於韓國時間17日清晨5時突然打開Instagram直播，他在鏡頭前表示，「我必須把目前持有的藥（毒品）全部服用完，才能接受警方調查，這樣我才能進監獄坐牢」，接著他開始服用數顆藥丸。

▼全宇元疑似在直播鏡頭前嗑藥吸毒，最後醜態百出、倒地昏厥。（圖／翻攝自YouTube，下同）

全宇元嗑藥丸以後身體開始顫抖，同時開始感受到一陣又一陣不舒服的感覺襲來，他同時反覆以韓語、英語喊道「好可怕喔」、「救命」、「殺了我吧」，眼睛瞳孔逐漸失去對焦，接著他竟然在鏡頭前大聲喊叫，並脫掉上衣，露出結實又精壯的腹肌與胸肌，最後便昏倒在地。

不用多久時間，一群疑似是美國當地警察的人群直接衝進全宇元的家門，並將全宇元帶離現場，雖然全宇元已經離開鏡頭，但他悲慘又淒厲的哀嚎聲仍響徹整個直播，之後直播便宣告結束。

目前該段直播影片因為違反社群守則，已遭到YouTube官方下架。

▲全宇元被美國警察帶離住處，最後由警察關閉直播。（圖／翻攝自YouTube）

韓媒《News1》獨家指出，全宇元之後旋即被送往醫院治療，不過卻一度失去呼吸心跳。全宇元的父親全在庸是一名佈道者，他所在的教會「我們的教會」透過官網證實這一項消息，呼籲教友們一同祈禱，在一小時過後才又表示全宇元已經恢復呼吸心跳。

《韓聯社》向南韓駐美國紐約領事館釐清事發經過，結果顯示警方出動至全宇元的住處是因為當地某人報案，全宇元並非是被警方以吸毒等罪名逮捕，而是被送往醫院急診室治療，警方抵達現場時也不斷向全宇元問道「你人還好嗎」。目前全宇元的哥哥已經抵達急診室。

雖然全宇元生命看似並無大礙，但狀態非常差，且尚未清醒，因此家屬也考慮是否將全宇元送回南韓治療。

據悉，全宇元在直播中為了向觀眾證實自己的身份，曾經展示幼年時與祖父全斗煥所拍攝的照片，以及與其他家庭成員的合照，並公開拋棄繼承遺產的證明書，他也表示從去年1月起陸續被診斷罹患憂鬱症、注意力不足過動症（ADHD），甚至還曾因此試圖輕生，其父全在庸在事發後也向媒體透露兒子飽受憂鬱症所苦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸毒有害健康！

►韓前總統全斗煥孫子爆「從小用黑錢」享受奢華 繼母是不倫戀女星