蔡英文4月出訪跳過宏都拉斯？　外交部：不該妄加論斷

▲外交部發言人兼公眾會執行長劉永健。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

宏都拉斯總統卡蕬楚宣布欲與中國大陸建立正式外交關係，傳出總統蔡英文規劃4月訪問中美洲友邦，卻只安排貝里斯和瓜地馬拉，顯示早已知情。對此，外交部發言人劉永健表示，元首出訪是主權國家的基本權利，任何國家無權也不應該妄加論斷、指點，中國極權主義的擴張，早已引起民主國家的高度重視與警覺。

針對我國恐再失去1個邦交國，中廣董事長趙少康批評，警訊早就有了，只是政府都一直自己騙自己；國民黨立委洪孟楷也指出，蔡總統4月將出訪中美洲，卻只安排前往貝里斯和瓜地馬拉，而宏都拉斯就在附近，卻沒有安排出訪，代表外交部是不是早就已經知道卻隱而未報。

對此，劉永健今天在外交部例行記者會強調，元首出訪是主權國家的基本權利，任何國家無權也不應該妄加論斷、指點，目前政府各單位更依照原訂時程，積極籌劃、安排，行程確定後也會主動對外界說明。

劉永健表示，對於理念相近國家的態度，外交部多次聲明，中國極權主義擴張的野心，不僅侷限在東海、南海、台海，甚至廣及全球，也包含南太平洋、印度洋等地，早已引起民主國家的高度重視與警覺，中國在中南美洲的擴張，勢必也會被美國所重視。