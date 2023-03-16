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郭正亮爆台宏外交生變是衝著「這件事」　預言巴拉圭也岌岌可危

▲▼郭正亮（圖／資料照）

▲前立委郭正亮（圖／資料照）

記者江采蓁／綜合報導

宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiaomara Castro）日前在推特宣布正準備與中國建交，引發討論。對此，前立委郭正亮15日指出，台宏外交突然生變是衝著總統蔡英文3月訪美一事而來，並預言我國與巴拉圭的邦交關係也岌岌可危。

郭正亮15日在節目《大新聞大爆卦》中指出，這件事只是在選擇時間點宣布而已，因為蔡英文3月要訪美，訪問的地方包括貝里斯與瓜地馬拉，就在宏都拉斯隔壁，他認為，台宏外交生變真正的原因就是蔡英文訪美，就是要對蔡英文「下馬威」。

他分析，貝里斯因為完全傾美所以不可能和中國建交，而瓜地馬拉很難講，但宏都拉斯現在的執政黨傾向是中間偏左，中國「一拉就過去了」，宏都拉斯本來就想跟中國建交，且在北京已經成立經貿辦事處，「所以為什麼是這個時間？我認為是衝著蔡英文3月訪美。」

此外，郭正亮認為，這件事要讓台灣緊張的是巴拉圭的邦交，因為巴拉圭4月要選舉，在野黨的候選人已經放話如果勝選就要跟中國建交，而蔡英文8月還要去巴拉圭參加總統就職典禮，雖現任總統是傾向台灣的，但如果在野黨贏呢？他直言，那8月的行程恐怕就要取消了，他指出，要把兩件事連在一起看，才會發現這個動作有點釜底抽薪，「就是宏都拉斯之後，再來就是巴拉圭。」

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