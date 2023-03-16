快訊／宏都拉斯討1億美元援助　外交部：勿飲鴆止渴落入中國債務陷阱

▲外交部發言人兼公眾會執行長劉永健。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

宏都拉斯擬與中國建交，傳出宏國希望台灣的援助倍增至1億美元，並重新考慮積欠的6億美元的債務。對此，外交部發言人劉永健16日在例行記者會表示，外交部迄今仍努力維持邦誼，不過，「政府絕不會與中國進行金錢競逐，同時也提醒宏國政府：既已飽受債務問題的困擾，切勿飲鴆止渴，反而陷入中國債務的陷阱」。

宏都拉斯外交部長雷伊納（Eduardo Reina）15日在該國電視節目上受訪時表示，外交轉向北京當局是基於「實用主義」而非意識形態。他坦言，宏國曾尋求台灣協助以應對其債務問題，希望台灣提供的援助倍增至1億美元，並重新考慮其積欠的6億美元債務；但台灣的提案無法滿足宏都拉斯現實考量，且宏都拉斯商界要求能與中國發展關係。

劉永健今天上午在外交部例行記者會表示，我國自宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）去年1月上任以來，即依據宏國政府的施政優先順序，積極與宏國持續磋商合作計畫，數度向對方表示，我國願在能力範圍內，協助宏國推動建設發展，同時一再提醒宏國，注意中國華而不實的援助承諾，我方與宏國的溝通從來沒有間斷。

劉永健表示，我方對於宏國的提議，自始自終均積極回應，並本於最大的善意，在能力範圍內，表達協助宏都拉斯的誠意，針對雷伊納在專訪中的談話，並沒有完整反應雙方溝通的實情。

劉永健說，外交部對於兩國關係出現警訊，迄今仍努力維持邦誼，外交部及駐外館處會盡最大的努力，絕非獲悉宏國外交轉向意圖，卻毫無作為，「政府絕不會與中國進行金錢競逐，同時也提醒宏國政府：既已飽受債務問題的困擾，切勿飲鴆止渴，反而陷入中國債務的陷阱」。