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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安唱五月天名曲「已獲授權」　1原因仍下架不播了

記者黃翊婷／綜合報導

新竹市警局為了宣導反詐騙，請來新竹市長高虹安錄製宣傳短語，沒想到卻因為唱了五月天名曲《突然好想你》，引發版權爭議。對此，新竹市警局表示，昨日（14日）已取得相信音樂、中華音樂著作權協會授權，雖然沒有接到民眾抗議或檢舉，但為了避免爭議，仍決定先行下架不播放。

▲新竹市長高虹安與新竹市警局合作，錄製反詐騙歌曲宣導短語，並透過垃圾車播送。（圖／翻攝自Facebook／新竹市警察局刑事警察大隊）

▲高虹安錄製反詐騙宣傳短語，卻陷入版權爭議。（圖／翻攝自Facebook／新竹市警察局刑事警察大隊）

新竹市政府日前宣布，為了提升市民對詐騙的認識，市府整合市政資源，與新竹市環保局共同辦理，利用垃圾車出勤時段推播高虹安錄製的提醒短語。但由於宣傳短語中出現五月天歌曲《突然好想你》，有民眾抱怨這樣根本不知道是垃圾車來了，還有人提出質疑版權是否有問題；民進黨新竹市議員劉康彥甚至痛批，高虹安此舉明顯是錯誤示範。

對此，新竹市警局表示，新竹市共有8條垃圾車路線，12日當天選擇其中1條路線進行宣導反詐騙，高虹安有5則宣傳短語，新竹市警局局長張素菱有1則，這6則反詐騙宣導將在各定點輪流播放。

新竹市警局強調，高虹安的宣傳短語中提到，「最怕空氣突然安靜，最怕朋友突然的關心（清唱），大家好，我是高虹安」，歌曲部分是以清唱方式呈現，爭議出現之後，市府已緊急與版權方聯絡，並在14日取得相信音樂授權，也取得中華音樂著作權協會公開播送權。

不過，面對外界質疑，新竹市警局坦言，雖然沒有接獲抗議或檢舉，加上這是公益性質，而非營利性質，但為了避免爭議，目前還是決定先行下架，暫時不播放了。

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