垃圾車播崩壞的《紅豆》？　陳其邁「有自知之明」：說比唱的好聽

▲新竹市長高虹安與新竹市警局合作，錄製反詐騙歌曲宣導短語，並透過垃圾車播送。（圖／翻攝自Facebook／新竹市警察局刑事警察大隊）

記者許宥孺／高雄報導

新竹市垃圾車的廣播音樂最近換成了高虹安獻唱的《突然好想你》，引起網友正反兩面迴響。麻醉科名醫邱豑慶就敲碗「高雄垃圾車可以改播紅豆嗎？」對此，被點名的陳其邁今（14日）親自回應，指出以錄音談話配合政策宣導已行之有年，「我也有自知之明唱歌不好聽，硬要唱會有反效果。」

「最怕空氣突然安靜，最怕朋友突然的關心。」新竹市垃圾車的廣播音樂近期換成高虹安獻唱的樂團五月天歌曲《突然好想你》目的是宣導反詐騙，有人稱讚歌聲好聽，但也有人批評太自戀。

▲陳其邁於2018年落選後舉辦咖啡會，高唱《紅豆》一曲大走音又忘詞。（圖／ETtoday資料照）

麻醉科名醫邱豑慶近日臉書粉專《麻的罰跪-妻易毆邱醫師》發文表示，看到新竹市的垃圾車，我突然想叫那個誰誰誰來唱，我們高雄市的垃圾車可以改播紅豆嗎？邱豑慶更截取《ETtoday新聞雲》記者當年拍下陳其邁深情高唱《紅豆》的畫面，直指這是祭品文，「如果垃圾車改播紅豆，以後垃圾都我倒。」

▲2022九合一大選，陳其邁掃街直播播放當年高唱《紅豆》走音的音檔。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁今日在市政會議後被問到，網友提議用歌聲和高虹安一較高下，他表示，其實垃圾車都有固定的聲音，最重要的還是要通知市民垃圾車來了，垃圾拿出來，因為現在大家都是垃圾不落地，當然歌聲也要市民非常熟悉習慣，不然突然放了一首歌，大家不知道垃圾車來了，其實不太好。

陳其邁進一步說明：「其實我們也會利用垃圾車，除了音樂之外，有時候有一些像防疫，或者是一些政策宣導，像最近節約用水等等，搭配不同的錄音談話來提醒民眾注意，我想這個在高雄已經行之有年，我也有自知之明唱歌不好聽，歌如果難聽硬要唱會有反效果。」

▼陳其邁於2018年九合一大選落敗後，舉辦咖啡會大唱《紅豆》。