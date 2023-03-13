垃圾車音樂PK高虹安！醫敲碗高雄播《紅豆》　陳其邁5字回應笑翻

▲新竹市長高虹安與新竹市警局合作，錄製反詐騙歌曲宣導短語，並透過垃圾車播送。（圖／翻攝自Facebook／新竹市警察局刑事警察大隊）

記者許宥孺／高雄報導

新竹市垃圾車的廣播音樂最近換成了市長高虹安獻唱的《突然好想你》，引起網友正反兩面迴響。知名麻醉科醫師邱豑慶昨(12日)就在粉專表示：「我們高雄市的垃圾車可以改播紅豆嗎？」甚至指出這是祭品文，「如果改播紅豆，以後垃圾都我倒」。沒想到引來陳其邁5字回應，讓網友笑翻了。

「最怕空氣突然安靜，最怕朋友突然的關心。」新竹市垃圾車的廣播音樂近期換成高虹安獻唱的樂團五月天歌曲「突然好想你」，有人稱讚歌聲好聽，但也有人批評太自戀。這是竹市府為提升詐騙認知，由高虹安親自錄製的短語。

麻醉科名醫邱豑慶就在臉書粉專《麻的罰跪-妻易毆邱醫師》發文表示，看到新竹市的垃圾車，我突然想叫那個誰誰誰來唱，我們高雄市的垃圾車可以改播紅豆嗎？邱豑慶更截取ETtoday記者當年拍下陳其邁深情高唱《紅豆》的畫面，直指這是祭品文，「如果垃圾車改播紅豆，以後垃圾都我倒。」

▲陳其邁於2018年落選後舉辦咖啡會，高唱《紅豆》一曲大走音又忘詞。（圖／ETtoday資料照）

沒想到文章一出後，迅速釣到高雄市長陳其邁的回覆，短短5字「紅豆先不要」，文字中不僅感受到滿滿的無奈，也讓人秒回想起，2018年陳其邁高唱《紅豆》的畫面，不僅忘詞還唱到走音大崩壞。

網友也搞笑回應：「那個紅豆一播放，就想笑場！而且多聽幾次，還會忘了真正的唱法⋯」、「有時候，有時候，垃圾還是要拿出來丟」、「敲碗改紅豆！（雖然我在新北聽不到）」、「那王菲會想哭」。

事實上，陳其邁在2018年九合一大選落敗時，曾經在駁二藝術特區舉辦咖啡會，當時他就在台上獻唱歌后王菲的名曲《紅豆》，引發網友哈哈大笑「超難聽！」2020年陳其邁捲土重來，再度回到駁二舉辦邁粉見面會，表示「上次對鄉親的耳朵一直很不好意思」，這次是有備而來，要再次挑戰《紅豆》一曲，展現苦練的成果。

▲2020年陳其邁為了雪恥，重回駁二唱紅豆。（圖／ETtoday資料照）





▲2022年陳其邁掃街竟播放當年高唱《紅豆》的音檔。（圖／記者許宥孺翻攝）

2022年九合一大選，陳其邁車掃直播也頻頻釋出彩蛋，其中就有2018年陳其邁高唱《紅豆》的崩壞音檔，短短一分鐘播了3次，讓小編也忍不住吐槽，「聽到第3次就有點受不了」。受封「靈魂系歌手」的陳其邁事後也自曝：「那首唱完有一點PTSD(創傷症候群)」。

▼陳其邁於2018年九合一大選落敗後，舉辦咖啡會大唱《紅豆》。