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茄子蛋被爆解散…為何五月天能撐26年？網曝1關鍵：這樣最有利

▲▼茄子蛋。（圖／記者蕭雅玲攝）

▲茄子蛋爆出解散消息。（圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

金曲樂團「茄子蛋」去年才因主唱阿斌聲帶受損休團，沒想到現在卻傳出，因為「酬勞分配不均」即將解散的消息。對此，就有網友表示，台灣已經有不少樂團都解散，不過五月天卻能堅持到現在，且每個團員都很有名，好奇「為什麼五月天可以做到團結一致？」文章曝光後隨即掀起討論。

獨立樂團出身的茄子蛋擁有許多膾炙人口的歌曲，包括《浪流連》、《浪子回頭》、《愛情你比我想的閣較偉大》等，但去年因為主唱阿斌聲帶受損，宣布無限期休團，沒想到現在還傳出解散消息。據《鏡週刊》報導，有消息人士指出，茄子蛋因為「酬勞分配不均」引發爭執，多年情誼不敵金錢力量，3人即將單飛，團體也會隨之解散。

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一名網友看到茄子蛋即將解散的消息後，便在PTT發文表示「茄子蛋大概掰了」，也發現台灣樂壇有許多樂團都解散了，而其中最屹立不搖的就是五月天，成團已經將近26年，且每個團員都相當有特色，幾乎人人都能說出名字，好奇為什麼五月天可以一起走到現在，而且還如此團結一致？

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／五月天阿信）

▲網友好奇，為何五月天都不會解散？（圖／翻攝自Facebook／五月天阿信）

文章曝光後，網友紛紛表示「因為夠紅」、「五迷太死忠」、「因為拆開之後什麼都沒有」、「唱片公司都自己的了」、「心胸寬大處事公平很難，所以天下第一難搞是人」、「主要是賺得夠多吧，不夠的話再拆分就會不爽了」、「依每年開演唱的場數，成員增加十個也賺」、「搞藝術、創意的都很有自己主見，要長久團體合作不容易」、「五月天缺一不可」。

也有人指出因為每個團員都很有特色且富有才華，也不會和彼此計較，「因為阿信謙虛不居功，而好夥伴們也知足不貪心」、「五月天，每個都會寫歌」、「大家都知道合在一起才最有利，單飛一定完蛋」、「五月天每個人都會寫歌，很強」、「看阿信私下開的是Toyota，就知道是個不貪的人」、「阿信講義氣啊」、「阿信真的夠罩，錢一定讓大家都沒話說」、「阿信心胸寬大、為人低調，團員個性也都很好」、「終歸還是人的個性問題」、「品德問題，五月天形象一直很好，團員相處很和樂，這樣就能走得長久」。

▲▼。（圖／翻攝自微博／阿信）

▲五月天感情非常好。（圖／翻攝自微博／阿信）

事實上，先前也有歌迷好奇，五月天為何可以這麼團結、走得這麼長久，難道不會嫉妒阿信有主唱光環嗎？吉他手石頭就指出，他覺得五月天的感情像是5根手指頭一樣，都有各自的用處、是缺一不可的，且握起來時才是最有力量的，雖然大家在稱讚別人時都是比出大拇指，但其實要有其他四指的輔助，才能比出一個讚。

關於茄子蛋解散傳聞，經紀公司也發聲明強調他們只是暫時休息，各自去做喜歡的事情，團隊確實每年都會進行財務評估討論，但並非外界所傳因為「酬勞分配不均」導致拆夥，更指「報導中還提到關於『家人』、『另一半』、『經紀人回覆』等內容，皆未經過團隊任何一人證實。」也坦言團隊內部有討論、爭執都是溝通中會有的狀況，「相信沒有人希望自己的一言一行全部被外界放大檢視、以訛傳訛。」

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茄子蛋五月天解散單飛

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