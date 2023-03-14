垃圾車播「高虹安歌聲」惹議　綠議員點其中「大問題」批錯誤示範

▲高虹安與新竹市警局合作，錄製反詐騙歌曲宣導短語，並透過垃圾車播送。（圖／翻攝自Facebook／新竹市警察局刑事警察大隊）

記者江采蓁／綜合報導

為宣導反詐騙，新竹市警局邀新竹市長高虹安錄製宣傳短語，透過垃圾車放送，將近期新竹市垃圾車的廣播音樂換成高虹安獻唱的樂團五月天歌曲「突然好想你」，引發網友正反兩面迴響。對此，民進黨新竹市議員劉康彥13日就在臉書表示，有不少民眾反感這項政策，且整件事還有更嚴肅的問題，就是「版權」。

劉康彥指出，這兩天，大家茶餘飯後的話題，都是高虹安的歌聲，就連他去南部進香，都有民眾跟他抱怨，「可以跟市政府抗議嗎？為什麼要強迫我們聽她的聲音？」他坦言，其實他沒有料到這件事會引起這麼大的反感，因為地方首長用垃圾車做政策宣導已經不是什麼新鮮事。

「那究竟大家在反感什麼？」，劉康彥表示，「是她的聲音嗎？」，不過高虹安跑攤唱〈心花開〉算好聽的，至少不會走音；「還是因爲她的歌聲，讓大家錯過倒垃圾時間？」，但其實垃圾車是開到定點才播歌的，劉康彥點出，大家反感和疑惑的是「高虹安當市長後，究竟做了什麼？」

劉康彥強調，高虹安想塑造揭弊女神的形象，卻是炒短線、手段粗暴的政治清算。他舉例，學區劃分和空橋兩大難題，端出來的解方和支持者的期待有一定落差；身旁大將爆偷情黯然下台，即將走馬上任的社會處長又被民團評為不適任，高虹安的用人屢被質疑。

劉康彥指出，自己抓過高虹安兩次犯錯，一次是誇大南寮足球場的工程造價，還有一次，是高虹安搞錯付給棒球場營造廠商的金額，連台北市議員王世堅都錯誤引用，後來高虹安推給基層同仁誤植，這兩次錯誤，高虹安都用「新聞稿」冷處理回應，但這兩天的垃圾車風波，高虹安選擇親自面對媒體，由本人向市民澄清、解釋、說明，真的是相當重視個人名譽，「越在意，就越凸顯她的弱點。」

劉康彥直言，高虹安是一個不可以存在爭議的人，只要不要做事，就不會惹爭議，真要做事，就挑些簡單、低成本來做，其實，如果要防詐宣導，就好好說話，民眾被強迫聽政治人物說話已經夠無奈了，高虹安還要唱歌，結果這次踢到鐵板。

此外，劉康彥強調，整件事還有更嚴肅的問題，就是「版權問題」。第一，新竹市政府有沒有向「中華音樂著作權協會」申請公開播放？第二，高虹安重製五月天的歌曲，再透過垃圾車播放，但五月天所屬的「相信音樂」並不對外授權任何的翻唱詞曲重製，高虹安不但重製，還放在網路提供下載，這都是錯誤示範。他最後喊話，「誠心建議高虹安市長重新錄一個宣導版本。」