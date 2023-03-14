高虹安挨轟侵權！唱五月天夯歌隨垃圾車播放　竹市警方說話了

▲新竹市長高虹安與新竹市警局合作，錄製反詐騙歌曲宣導短語，並透過垃圾車播送。（圖／翻攝自Facebook／新竹市警察局刑事警察大隊）

記者陳凱力、蔡怡萍／新竹報導

為宣導反詐騙，新竹市警局邀市長高虹安錄製宣傳短語，將新竹市垃圾車的廣播音樂換成高虹安獻唱的樂團五月天歌曲《突然好想你》，引發正反兩極評價。民進黨新竹市議員劉康彥也在臉書質疑「版權問題」，竹市刑警大隊對此表示，並無收到民眾抗議或檢舉，但已先將該段內容下架；律師也指出高虹安市長只清唱了2句歌詞，比例上不至於構成侵權。

新竹市政府日前宣布，為提升市民對詐騙的認識，市府整合市政資源，與新竹市環保局共同辦理，利用轄內垃圾車出勤時段推播市長高虹安錄製的提醒式短語，並出現了五月天歌曲「突然好想你」的歌詞，在網路上掀起正反熱議，民進黨新竹市議員劉康彥批評高虹安上任以來不僅爭議連連，現在還涉及版權問題，明顯做了錯誤示範。

新竹市刑警大隊對此說明，新竹市共有8條垃圾車路線，12日當天擇其中一路線宣導反詐，其中高虹安市長宣導5則、新竹市警局局長張素菱1則，這6則反詐宣導在各定點輪流播放；而高虹安市長5則宣導中的其中一則為「最怕空氣突然安靜，最怕朋友突然的關心（清唱），大家好，我是高虹安…」等將近1分鐘的宣導短語。

對於外界質疑未獲授權一事，市刑大解釋，市長是以清唱方式並非播放影帶，再加上公益非營利性質，爭議出現後，市府已緊急與版權方聯絡，獲得事後同意，事後為表尊重，也將該段反詐內容下架，雖有民代提出意見，但市警局也說，目前並未收到民眾檢舉或抗議。

就清唱2句公播有沒有構成侵害著作原，律師葉鈞解釋，按著作權法規定，侵權的構成需考量目的、性質以及比例（例如一句、一段或一整首），目前單就高虹安市長「清唱兩句」來說，其實時間非常短，可能只有幾秒而已，即使伴隨垃圾車播放，也不符合比例原則，不構成侵權。