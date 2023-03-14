柯志恩轟「1個月200件百萬詐騙」　高市警：攔阻122件保5千萬

▲高雄市警察局回應柯志恩，表示去年跟今年都積極破獲詐騙集團跟阻詐 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

台灣近期詐騙案頻傳，國民黨智庫執行長柯志恩指出，光在高雄從今年1月到現在，受騙破百萬元的案件已超過200件，其中三民二、左營、鳳山、湖內分局甚至都有受騙金額超過3000萬元的案例，並自曝自己也曾差點受騙，批評政府目前的對策治標不治本；高雄市政府警察局發出新聞稿回應。

柯志恩批評，為了防止詐騙，警政署長還特地錄製防詐宣導影片，要各分局配合播放，近日更傳出高雄湖內分局長要求，若轄區內一個月發生兩件百萬元的詐欺，所長要被記申誡一支，引發基層員警不滿。事實上，近年罪犯的詐騙手法皆已與時俱進，但警政高層不但沒有提供相應的犯罪偵防工具，卻還要求基層必須減少詐騙案件。柯志恩認為，政府應多花點心思，提供基層因應數位金融犯罪的有效對策、並減少人力負擔，否則一昧的「宣導」或「懲戒」恐怕只是治標不治本，不僅無法減少詐騙案件，也傷及基層員警的士氣。

▲高雄市警察局破詐騙機房 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市政府警察局回應，市警局各單位橫向聯繫，已經構建犯嫌資料雲端共享平台，分析、統合進而向上溯源，以瓦解詐欺集團，去年破獲集團性詐欺案經警政署核定共224件總共有1,761人，另外今年的1月份跟2月份總共有共44件395人。同時阻詐工作方面去年全年成功攔阻民眾被害案件共計1,078件，攔阻金額達新臺幣 4億9,247萬9,561元，今年1至2月也有成功攔阻民眾被害案件122件，攔阻金額5,229萬6,723 元。

像是今年2月14日，高雄市刑大以及左營分局分頭在高雄市楠梓區、鳳山區、桃園市八德區等地，兵分多路執行拘提、搜索行動，一舉破獲詐欺集團幹部、機手、提領車手等共犯共計9人，並查扣手機16支、電腦6組、分享器1台、點鈔機1台、贓款4萬7,500、金融卡17張等物。其中於本市楠梓區一透天厝內，意外緝獲線上博弈賭博機房及假投資詐欺集團，犯嫌利用社群軟體(臉書、IG、LINE)散布高獲利之股票投資訊息，吸引民眾進入該集團所架設之股票投資平台，為取信被害人，透過平臺操作及話術，讓被害人誤以為獲利而深信不疑，將大筆金額匯至人頭帳戶後，即告知被害人須繳納平台操作費，始能將獲利所得領出等話術，詐騙金額估計超過數千萬元。全案詢問後，依刑法詐欺罪、賭博罪、洗錢防制法等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高雄市警局長林炎田表示：「對於同仁積極投入打詐、阻詐等工作，均以鼓勵方式，絕不容許因詐欺案件發生後，懲處所長的情事發生；日後仍會朝識詐、防詐、打詐等多方向，以獎勵的方式，鼓勵同仁努力防堵詐欺案件發生。」

▲高雄市警察局回應柯志恩，表示去年跟今年都積極破獲詐騙集團跟阻詐 。（圖／記者吳奕靖攝）