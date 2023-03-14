女友跟異性唱歌！醋男40cm長刀架脖「不算殺人」　賠錢和解判4月

▲女子跟男性朋友去KTV唱歌，遭男友持刀壓制。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者黃資真／高雄報導

高雄一名邱姓男子不滿女友跟一群男性友人唱KTV，跑到現場將她壓制在地，持40公分筍刀架在後頸，導致右上背遭割傷，縫了5針，檢方依殺人未遂罪起訴。但高雄地院法官認為，無證據可證明邱男主觀上有殺人犯意，只能依傷害罪論處，女友也和解撤告，因此依恐嚇危害安全罪判處4月，得易科罰金。

判決指出，2020年5月15日清晨6時許，邱男得知女友跟其他男生去唱歌，持刀跑到KTV找女友算帳，正好在一樓大廳遇到他們一行人正要離開，邱男立刻將女友壓制，朋友見狀欲上前勸阻反遭攻擊，左手臂、右手中指、雙側大腿受有撕裂傷。

女友趁機起身要找服務生報警時，又被邱男壓制，持刀架在後頸、腹部，過程中導致右上背割傷，全身多處鈍挫傷，送醫縫了5針。檢方調查後依殺人未遂罪起訴。

法官勘驗現場監視器畫面，認為邱男並無持刀作勢砍殺之動作，反而以未持刀的右手，做出類似攻擊的舉動，且不能僅因被害人受傷位置屬人體要害，即認定加害人有殺害犯意，因此僅構成傷害罪。

惟傷害罪部分女子已與邱男10萬元和解，並撤回告訴，予以不起訴，僅依恐嚇危害安全罪處4月有期徒刑，得易科罰金。可上訴。