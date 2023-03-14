交通攻略出爐！BLACKPINK周末高雄開唱　離場免費搭接駁車

▲南韓人氣女團 BLACKPINK 。（圖／翻攝自Instagram／jennierubyjane）

記者許宥孺／高雄報導

南韓超人氣女團BLACKPINK世界巡迴演唱會，3月18、19日在高雄世運主場館開唱，屆時周邊路段將進行交通管制。高雄市交通局今(14日)公布疏運措施，包括世運大道將全段封閉禁入；散場部分，捷運視人潮加密班次、延長營運，而台鐵也特別加開列次疏運，主辦單位也提供免費接駁專車直達高鐵左營/台鐵新左營站，讓進場粉絲多加利用。

配合BLACKPINK《BORN PINK》世界巡迴演唱會於左營區世運主場館舉行，高雄市交通局宣布，世運大道於3月18日及19日，每日上午8時至凌晨24時將全段封閉管制，請民眾改道後昌路或海功路。

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為維護活動會場內民眾安全，管制區內除緊急救護車輛、執行公務車輛及公車外，其他汽車、機車均禁止通行及停放，周邊道路將加強違規停車拖吊取締；另世運大道管制範圍內2處YouBike2.0配合管制暫停營運，請民眾於管制區外圍翠華路、軍校路周邊站點借還。

交通局強調，會場周邊實施交通管制，使用汽機車民眾可先於外圍捷運高鐵左營站、都會公園站旁停車場停車，再轉搭捷運往返會場，以免受管制無法進入。

▲BLACKPINK演唱會將於周末登場，交管規畫出爐。（圖／高雄市交通局提供）

交通局提醒，可多利用搭乘捷運至紅線R17世運站出站，步行5-8分鐘即可抵達演唱會場；散場疏運部分，民眾同樣可利用捷運紅線R17世運站轉乘，捷運屆時將視人潮延長加密班次及營運時間。

此外，主辦單位特別加開「演唱會場-高鐵左營站/台鐵新左營站」散場免費接駁專車，至高鐵左營站/台鐵新左營站後進行轉乘，免費散場接駁專車服務時間為18日晚間9點30分至11點30分及19日晚間8點30分至10點，歡迎民眾多加利用。

另，台鐵為服務外地歌迷，分別加開18日晚間11點30分及19日晚間10點30分的北上列車，詳細列車資訊請至台鐵網頁查詢，相關交通管制及疏運措施於活動當日將視人潮狀況彈性調整並依現場執行措施為主。