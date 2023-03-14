20萬香奈兒手錶送修半年等不回！店家遭控「調包」不只一次

▲林先生表示當初自己送修的錶遭到調包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市苓雅分局三多派出所在10日受理一起消費糾紛，一名林姓男子指控一家錶行把他送修、市價20多萬的香奈兒手錶調包，從維修開始一等就是半年多，現在手錶拿回來了，但卻是另外一只，並非是當初送修的！林姓男子氣得一狀告上警局。不過錶行表示是維修廠商送錯了，他沒有檢查就拿給林先生，雙方是誤會一場。

這起案件發生在10日，36歲的林姓報案人表示，因爲一只市價約20萬的香奈兒手錶損壞，拿至該鐘錶行修理，該鐘錶行未依雙方約定時間修復手錶，並藉故推拖拒絕歸還，這一修就是半年，送回來竟然是不同手錶，報案人認為該鐘錶行56歲翁姓老闆有明顯故意不歸還其送修之手錶，遂請求警方協助，員警隨即將報案人帶返所後，依渠提告侵占案受理偵辦。

▲林先生表示當初自己送修的香奈兒錶遭到調包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林先生表示店家送回來的錶是這一個。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件也意外讓警方查出，去年10月底，同樣有一名35歲的張姓男子也是把手錶送到這家鐘錶行，事後發現疑遭翁姓老闆調包所送修手錶，張男也在三多路派出所提告詐欺，警方亦依規定受理。全案將於通知翁姓嫌疑人至所製作筆錄後，函送高雄地檢偵辦。