Pornhub員工「每天看1000部A片」超崩潰！　驚曝審查黑幕

▲Pornhub前版主爆料，他們一天要審查800～1000部色情片。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合外電報導

Pornhub前版主爆料，他們在每天8小時輪班時間裡，必須審查800～1000部色情片，確認是否有未成年性剝削或不合意性行為，但「真的很難」判斷一個人的年紀，往往只能用猜的。他坦言，公司總會收到「成千上萬個」下架影片要求，「我認為公司可以做得更多避免特定事情發生，卻選擇不這麼做，只有在惹麻煩的時候才會真的改變一些事情。」

Pornhub前版主和約30名同事在賽普勒斯（Cyprus）的辦公室裡，盡可能以最快速度刷過影片，「即使我們認為自己工作很勤奮，仍時不時漏掉一些」，導致應該被下架的影片留在平台上數個月，「你無法判斷一個人的年紀，他們可能是14歲或19歲…然後我的經理會決定影片是否永遠下架，或者還會再次上線。規則不斷改變。」

這位前員工預計在3月15日釋出的Netflix紀錄片《一射千金：Pornhub的故事》（Money Shot: The Pornhub Story）透露上述內容，這部紀錄片採訪記者、表演者及業界工作者，探討PornHub的歷史與黑暗面，包括對於性工作者審查制度。

▲Pornhub是全球知名成人網站。（圖／達志影像／美聯社）



紀錄片中，美國反性剝削中心（NCOSE）高級法律顧問平特（Dani Pinter）律師宣稱，Pornhub「多年來有意無意地從性交易中獲利」，而版主審查影片時卻沒有聽聲音，意味著「他無法聽見是否有人在尖叫或說『停下來』」。

美國國家兒童失蹤與受虐兒童援助中心（NCMEC）資深副總裁兼執董霍金斯（Dawn Hawkins）堅稱不能信任Pornhub，因為它「從性侵、兒童性虐素材、性販運及報復性色情片之中獲利」。員工蘇拉斯（Yiota Souras）表示，網路公司若被定義為電子服務供應商，在平台發現兒童色情內容時，必須依法通報，但法規僅適用於美國企業，「跨國企業沒有義務在NCMEC註冊，向我們的網路線報專線通報兒童性虐素材，或與我們扯上任何關係。」

《商業內幕》報導，Pornhub母公司MindGeek總部位於盧森堡，主要在加拿大蒙特婁營運，不過該公司2020年3月確實在NCMEC註冊表明會通報兒童性虐內容。

MindGeek也發布聲明解釋公司政策，用戶必須提交通過第三方認證的ID才能上傳影片，只要提出舉報，相關內容就會被立刻自動下架，以供進一步審查，「這些政策只是MindGeek領先業界的保障措施的一小部分，也讓世界領先的兒童保護組織NCMEC通報Pornhub有較少兒童性虐素材，在收到通知後的最短時間內移除兒童性虐素材…任何關於我們沒有足夠版主徹底審查所有被上傳內容的暗示，都是絕對錯誤的。」