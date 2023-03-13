母親男友爬上床脫褲侵犯　高中女「裝睡」忍到學校爆哭

▲女高生遭母親的男友性侵，只能在床上裝睡等到學校向同學哭訴。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

蔡姓男子偶而會到女友家裡過夜，見女友的女兒年幼可欺，趁著被害少女獨自在房內睡覺時，脫下被害人的褲子，用自己的生殖器磨蹭被害人大腿，被害人驚醒但繼續裝睡，等天亮搭蔡男的機車到學校後，向同學哭訴遭侵犯，台北地檢署依3個妨害性自主罪嫌起訴蔡男。

起訴指出，蔡男在2017年9月到2019年12月間，首度對當時還在念國中的被害人性侵，2022年6月底，被害人上高中了，蔡男又趁被害人睡覺的時候，掀開被害人的內衣，準備再次伸出狼爪，還好被害人的母親此時睡醒走出房間，蔡男擔心獸行被發現，馬上停手走出被害人房間。

2022年7月7日上午6點多，蔡男又溜進被害人房間，掀開被害人上衣及內衣，並脫下被害人睡褲及內褲，以手指插入被害人下體後，用自己的生殖器磨蹭被害人大腿，直到射精，蔡男完事後，還拿衛生紙把被害人臀部上的精液擦乾淨，幫被害人穿好衣服再叫醒被害人。

一直在裝睡的被害人忍著心中的不舒服，搭蔡男機車到學校上課，見到同學後，立刻哭訴自己遭遇，同學轉告輔導老師通報警方偵辦，檢察官調查後認為蔡男3次犯行分別觸犯加重強制性交罪、趁機性交未遂、趁機性交既遂，依法提起公訴，並請法院依《兒童及少年福利及權益保障法》加重其刑二分之一。