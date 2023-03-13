　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

母親男友爬上床脫褲侵犯　高中女「裝睡」忍到學校爆哭

▲桃園市吳姓男子分別在前年5月與去年9月間，邀約某女子在酒吧喝酒，趁其酒醉意識不清後載至摩鐵性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲女高生遭母親的男友性侵，只能在床上裝睡等到學校向同學哭訴。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

蔡姓男子偶而會到女友家裡過夜，見女友的女兒年幼可欺，趁著被害少女獨自在房內睡覺時，脫下被害人的褲子，用自己的生殖器磨蹭被害人大腿，被害人驚醒但繼續裝睡，等天亮搭蔡男的機車到學校後，向同學哭訴遭侵犯，台北地檢署依3個妨害性自主罪嫌起訴蔡男。

起訴指出，蔡男在2017年9月到2019年12月間，首度對當時還在念國中的被害人性侵，2022年6月底，被害人上高中了，蔡男又趁被害人睡覺的時候，掀開被害人的內衣，準備再次伸出狼爪，還好被害人的母親此時睡醒走出房間，蔡男擔心獸行被發現，馬上停手走出被害人房間。

2022年7月7日上午6點多，蔡男又溜進被害人房間，掀開被害人上衣及內衣，並脫下被害人睡褲及內褲，以手指插入被害人下體後，用自己的生殖器磨蹭被害人大腿，直到射精，蔡男完事後，還拿衛生紙把被害人臀部上的精液擦乾淨，幫被害人穿好衣服再叫醒被害人。

一直在裝睡的被害人忍著心中的不舒服，搭蔡男機車到學校上課，見到同學後，立刻哭訴自己遭遇，同學轉告輔導老師通報警方偵辦，檢察官調查後認為蔡男3次犯行分別觸犯加重強制性交罪、趁機性交未遂、趁機性交既遂，依法提起公訴，並請法院依《兒童及少年福利及權益保障法》加重其刑二分之一。

ET快訊
獨／性侵多名女選手　淫教練入獄2周死亡
Selina羞曝懷孕時機點！　寶寶取名「腰果」有原因
快訊／彰化兇殺案　男遭割頸噴血慘死
誠品「借屍還魂」爭議　嫌租金貴撤出K區地下街又借殼上市
紐西蘭機師遭挾持！　步槍包圍畫面曝光
「板凳暴徒」是這5人！　陳傑憲：別忘記 1～2～3暴～
快訊／賴清德周三登記選總統　同步啟動黨內派系溝通

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

又是投資詐騙！等民眾All in搞失聯　退休族、小資女遭詐350萬

隱身漆黑大海！陸漁船越界潛水捕撈　4船員見海巡亮光嚇呆

三峽行車糾紛變撂人大亂鬥　當警面「3打1」！遭噴辣椒水壓制

小貨車猛撞護欄旋轉180度側翻！駕駛撞到失憶　後方騎士嚇壞

快訊／台南民宿瓦斯氣爆！男員工手臂灼傷送醫

快訊／彰化和美兇殺案！男遭割頸噴血慘死

母親男友爬上床脫褲侵犯　高中女「裝睡」忍到學校爆哭

快訊／南庄苗21線神仙谷路段落石　已通知廠商排除中

神鬼樓管詐1.4億判刑22年　誣告女同學騙1萬元又遭起訴

嫌拾荒翁騎太慢　雙煞竟持槍痛毆！空氣槍藏LV包被警酸：真高級

對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質

萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

男童當哥吉拉闖城市模型　建築遭壓爛...維修費近9萬

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

中華隊遭淘汰...張育成落淚！　首發聲：我們讓世界都看見了

《黑暗榮耀2》惡女有報應嗎　朴涎鎭最後下場公開

撒基努霸總式寵妻「我怕太太！」　不敢對視老婆…遭小S虧：窩囊XD

中華隊遭古巴雙轟狙擊　1:7吞敗...無緣晉級下一輪

和妻吵架...男深夜潛靈骨塔　偷岳父骨灰罈「丟橋下出氣」

又是投資詐騙！等民眾All in搞失聯　退休族、小資女遭詐350萬

隱身漆黑大海！陸漁船越界潛水捕撈　4船員見海巡亮光嚇呆

三峽行車糾紛變撂人大亂鬥　當警面「3打1」！遭噴辣椒水壓制

小貨車猛撞護欄旋轉180度側翻！駕駛撞到失憶　後方騎士嚇壞

快訊／台南民宿瓦斯氣爆！男員工手臂灼傷送醫

快訊／彰化和美兇殺案！男遭割頸噴血慘死

母親男友爬上床脫褲侵犯　高中女「裝睡」忍到學校爆哭

快訊／南庄苗21線神仙谷路段落石　已通知廠商排除中

神鬼樓管詐1.4億判刑22年　誣告女同學騙1萬元又遭起訴

嫌拾荒翁騎太慢　雙煞竟持槍痛毆！空氣槍藏LV包被警酸：真高級

獨／淫教練入獄2周病逝！台版#Me Too狎體操女選手　明解剖遺體

1職缺「保護警察安全」開35K！他傻爆眼　一票人卻心動：是爽缺

桃園神社「拆下日式燈籠」！　視網膜氣到失眠：世界無敵丟臉

K湯弟經典賽披英國戰袍開轟　曝Kobe教他很重要的一課

起薪最高58K！新北捷運公司今年首招新血　釋出70個職缺

又是投資詐騙！等民眾All in搞失聯　退休族、小資女遭詐350萬

買吸塵器「要有線還無線？」神人曝1關鍵　網驚：超快有答案

麥當勞「櫻花麻糬三角派」粉嫩少女心！　咬下雙重爆漿內餡爽翻

柯震東出一張嘴搶鏡「能省則省」　《黑的教育》夾殺突圍衝新片冠軍

姊姊婚後寄生娘家　爸氣到病倒報警趕人！外甥竟把「喪禮當過年」

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

社會熱門新聞

即／新莊壽山路騎士遭撞亡　全線封閉

快訊／上班注意！　國1大貨車自撞「貨櫃傾斜」

即／國1北上「4車連環撞」！安定麻豆段全線封閉

退伍特種兵賣淫被硬上　勒斃全裸「M大班」

父母打死猥褻女兒嫌犯　1關鍵獲輕判

即／彰化和美兇殺！男遭割頸噴血慘死

桌遊店長偷拍！7正妹上廁所被拍氣炸要告

香港乾爹被討百萬贖身怒告　直播主依梨遭起訴

屏東廟會爆衝突　大馬路開戰互打

快訊／台南永康深夜傳工廠火警

二膽上兵失聯第5天　陳父再發聲

「車站伸手哥」借5千元卻失聯　挨告

10年前「全裸金大班命案」　鐵門字條曝光

即／台南停車場1男「舉槍輕生」命危

更多熱門

相關新聞

正妹遭硬上逃回PUB爆哭　猴急調酒師下場曝　

正妹遭硬上逃回PUB爆哭　猴急調酒師下場曝　

高雄一名調酒師阿明（化名）在PUB認識正妹小琳（化名）後，隨即相約在外面「野戰」，阿明見小琳願意替其口交，以為能夠更進一步發生關係，脫掉衣物後要硬上，小琳雖表明不願意，但仍遭性侵得逞。法院依強制性交罪，判阿明3年2月，阿明不服上訴否認性侵，最高法院予以駁回維持原判。

小六「年度女教師」性侵學童　遭起訴14項罪名

小六「年度女教師」性侵學童　遭起訴14項罪名

摩鐵幫正妹拍全裸寫真！淫攝影師硬上下場曝

摩鐵幫正妹拍全裸寫真！淫攝影師硬上下場曝

水桶腰柯基「屁屁懸空」睡床邊！

水桶腰柯基「屁屁懸空」睡床邊！

男友要和妹子同居　她因1理由無奈同意了

男友要和妹子同居　她因1理由無奈同意了

關鍵字：

男友性侵女兒睡覺

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Selina宣布懷孕！認愛小7歲男友1年當媽了

中華隊無緣東京！他成唯一晉級8強台灣人

台北街頭捕獲「南韓男神」她被帥翻：要昏倒

曾染毒滿臉瘡　她仙氣現況太驚人

台灣下屆先打資格賽？網轟蠢制度

春雷要響了　「解渴鋒面」報到時間曝

Selina懷胎12周「公開寶寶小名」！　前夫張承中說話了

遇龜速車超怒　近看「車尾1紙條」秒解氣

不只張育成！中華隊「1低調強者」被推爆

路上超常見！台灣男生幾乎「1髮型」關鍵曝

中華隊球員「眼下為何塗2條黑」答案揭曉

水溝撈出濕淋淋小貓　蛻變絕美精靈

路人問狗要不要10萬？價格嚇傻他

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

中華隊被爆料晚接午！悍創總監講這句遭灌爆

更多

最夯影音

更多
對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質

對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質
萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

男童當哥吉拉闖城市模型　建築遭壓爛...維修費近9萬

男童當哥吉拉闖城市模型　建築遭壓爛...維修費近9萬

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面