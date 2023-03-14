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邀看夜景一下下就好！UBER司機硬載女大生性侵　自爆得菜花被打臉

▲▼兜風，遊車河，開車，行車記錄器，駕駛。（示意圖／Photo by Mark Cruz on Unsplash）

▲UBER司機曾男將女乘客載往山上「看夜景」卻性侵對方，事後被抓狡辯他得「菜花」不可能性交，醫師打臉後他遭法院重判7年6月。（示意圖／Photo by Mark Cruz on Unsplash）

記者蔡怡萍／台中報導

一名印尼籍女大生叫了UBER要回學校宿舍，卻遭曾姓司機硬載往山區要求「陪看夜景」，女大生害怕不從會有人身危險只好答應，沒想到曾男卻在陰暗山頂強跨到副駕座位，壓在她身上強吻指侵，她驚嚇不斷哭喊「不要了！我要回去！」，曾男才罷手將她載回學校。事後女大生向男友哭訴，男友氣炸報警，法院依強制性交罪重判曾男7年6月徒刑，可上訴。

判決指出，在台中開UBER的曾姓男子，2021年9月15日凌晨1點多，接到一筆目的地為某大學宿舍的派車單，他在半路上卻對印尼籍女客人問說「有沒有看過夜景」，隨後表示「可以陪我一下嗎？我等一下會把你送到你學校，只有大概5分鐘時間」，女大生擔心拒絕就沒人載她回宿舍，只好勉強答應。

不料，曾男卻將UBER平台的行程按下結束，並一路往山上開，開到沒有人煙與光線的山頂後，女大生因為不熟路況、又害怕不順從曾男的意，會在這裡被殺掉，於是配合下車看夜景，再應曾男要求坐到副駕駛座。

曾男這時卻突然跨坐到女大生身上，並扯下她的褲子以手猥褻，嘴巴一陣亂親，甚至將她丟摔到後座，掏出自己下體開始自慰，女大生嚇到崩潰出腳踢踹「不要了，我要回去了」，曾男才冷靜下來，向她道歉並開下山送她到目的地。

女大生因為覺得非常噁心，連忙衝到宿舍浴室清洗，再打電話向男友陳述事發經過，但她原本怕麻煩不想通報，是男友覺得氣憤難平、前往警局報案，並帶她到醫院採檢，在她右耳後與內衣上採出曾男的DNA。

曾男表示沒有這些情節，他指出路程間都沒限制女大生用手機，她當下可以向外求救，車內空間狹窄、她驗傷也沒有因丟摔硬拉造成的挫傷；曾男更提出診斷證明書表示當時他得了菜花，碰到就會疼痛不已，根本無法自慰與性交，女大生的所有指控都不是事實。

但法官向曾男看診的醫師求證，醫師打臉曾男的患部範圍小、治療一天就會消失，案發那天距離療程已過1個月，已經不會有不適感，不影響自慰與性交功能。

法院審後認為，曾男開UBER接送客人，卻隨機對乘客強制性交，使對方限於孤立無援、難以求救的困境，危害社會大眾對交通安全的疑懼，始終否認犯行，依利用駕駛供不特定人運輸之交通工具之機會犯強制性交罪，重判有期徒刑7年6月，全案可上訴。

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