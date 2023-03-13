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獨／淫教練入獄2周病逝！台版#Me Too狎體操女選手　明解剖遺體

▲▼金牌體操教練性侵女選手。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

▲曾獲選金牌體操教練的梁男因性侵未成年女選手而入監，但坐牢2周就病逝。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

記者黃哲民／台北報導

高雄1名被稱為金牌體操教練的梁姓男子，被控任教時性侵多位未成年女選手，事隔多年因受#Me Too運動鼓勵，被害人挺身揭發，成為國內#Me Too運動最早的案例之一。梁男始終不認罪，被依強制性交等罪合併判刑6年10月定讞，今年(2023年)2月到高雄第二監獄服刑，因罹患慢性疾病加上身體有外傷未癒合，本月(3月)9日因敗血性休克不治，家屬對獄方處置未表示質疑，檢方為求慎重，明(14日)將解剖釐清死因。

梁男今年2月23日向檢方報到後發監、被送進高雄第二監獄服刑，檢身發現他身上有疾病造成的外傷傷口未癒合，因已自行就醫擦藥且能自理生活，所以獄方沒拒絕收監，依新收人犯流程安置梁男在隔離舍房觀察，但隔天梁男就出現身體不適狀況，獄方醫師診斷梁男本身患有心血管等慢性疾病、宜送入獄內病舍治療。

獄方照辦，每天早晚為梁男測一次心跳血壓與血氧，每周還由獄內門診醫師看診2次，按時服藥與擦藥，不料本月(3月)8日起床後，梁男出現血壓下降等異狀，獄方醫師從緊急為梁男所做心電圖研判有危及生命之虞，當天下午4點多轉送與獄方合作的國軍左營醫院，並通知梁妻等家屬前往探視。

據悉，梁男入院後原本安排在普通病房，但8日當晚10點多病情突然惡化，送進加護病房急救後，仍於隔天(9日)凌晨1點多不治，初步判定是敗血性休克引發多重器官衰竭。據悉，梁妻等家人對獄方的處置沒有表示質疑，已先領回梁男留在舍房內的遺物，但檢方認為有必要查明死因，定於明天(14日)解剖化驗確認。

梁男本案犯行曾挨罵為「魔鬼教練」，被害人更哭訴遭梁男侵犯時，「每一次我都像死了一般」、「我很想飛，但我的翅膀卻被他折斷，而他是我一度認為是父親的教練...」梁男服刑2周猝逝消息傳出後，有網友慨歎梁男已受天譴，並衷心祝福被害人往後人生能過得精彩，「加油！」

梁男(58歲)於1991年經教育部體育署補助經費招考，在高雄地區擔任中小學體操教練，指導的男女選手歷年在全國體操錦標賽拿過多面金牌，他也因此獲選為高雄市優良體操教練、評價不錯，任內受訪時曾說心疼學生辛苦練習、磨破手腳流血，他扮演「慈父」鼓勵選手越挫越勇，並設法張羅最好的護膝、護肘給學生用。

2017年間，美國爆發數百位體操選手遭教練、場館負責人性侵醜聞，美國好萊塢掀起女性勇敢揭露自身遭性騷、性侵經歷的「#Me Too」運動，蔚為潮流，全球各地數百萬人響應。2018年2月間，高雄1位退役體操女選手看到#Me Too相關報導，挺身報案表示在學時遭梁男性侵，接著有多位相同遭遇的被害人上網爆料。

高雄市政府教育局、社會局與警方展開調查，訪談多位受害人後，其中4人提告，受害時間橫跨1996年到2006年，被害人甚至讀高中仍無法擺脫梁男魔爪，不僅有人平均每周遭淫辱2、3次，還有人是在比賽前夕被梁男非禮，被害人指控，梁男更因懷疑沒戴套是否造成懷孕，竟激烈性交「試試能否將胚胎撞掉」。

梁男始終不認罪，辯稱若真有其事，為何被害人無法描述他身上的特徵，何況被害人聲稱在他家遭性侵時，他妻子也在家，被害人卻沒呼救，可見被害人的指控不合常理。

法官認定梁男性侵其中2位女學生，造成被害人沉重心靈打擊、長久持續負面影響，去年(2022年)12月依強制性交等罪合併判刑6年10月定讞，另2位女學生受害案情因時隔多年、欠缺證據，梁男獲判免訴或無罪確定。

本案引發社會關注，立委與婦運團體更發起「#Me Too」遊行聲援，要求校園落實保護體育班與校隊學生的身心、加強教練、導師與學生認知性別平等及身體界限，成為台灣#Me Too運動最早的案例之一。

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