　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

淫教練入獄2周病逝！狎體操女選手掀#Me Too　家屬低調現身相驗

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄1名被稱為金牌體操教練的梁姓男子，被控任教時性侵多位未成年女選手，事隔多年因受#Me Too運動鼓勵，被害人挺身揭發，成為國內#Me Too運動最早的案例之一。梁男被依強制性交等罪合併判刑6年10月定讞，今年2月到高雄第二監獄服刑，因罹患慢性疾病加上身體有外傷未癒合，9日因敗血性休克不治，檢方今（14）日相驗，家屬在「層層保護」下低調現身，不願發表任何意見。

▲▼性侵相驗 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲梁男家屬（右）在層層保護下低調現身。（圖／記者陳宏瑞攝）

梁男今年2月23日向檢方報到後發監、被送進高雄第二監獄服刑，檢身發現他身上有疾病造成的外傷傷口未癒合，因已自行就醫擦藥且能自理生活，所以獄方沒拒絕收監，依新收人犯流程安置梁男在隔離舍房觀察，但隔天梁男就出現身體不適狀況，獄方醫師診斷梁男本身患有心血管等慢性疾病、宜送入獄內病舍治療。

▲▼性侵相驗 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲檢方人員抵達殯儀館準備進行相驗。（圖／記者陳宏瑞攝）

獄方照辦，每天早晚為梁男測一次心跳血壓與血氧，每周還由獄內門診醫師看診2次，按時服藥與擦藥，不料本月8日起床後，梁男出現血壓下降等異狀，獄方醫師從緊急為梁男所做心電圖研判有危及生命之虞，當天下午4點多轉送與獄方合作的國軍左營醫院，並通知梁妻等家屬前往探視。

據悉，梁男入院後原本安排在普通病房，但8日當晚10點多病情突然惡化，送進加護病房急救後，仍於9日凌晨1點多不治，初步判定是敗血性休克引發多重器官衰竭。據悉，梁妻等家人對獄方的處置沒有表示質疑，已先領回梁男留在舍房內的遺物，但檢方認為有必要查明死因，今日下午2時進行相驗。

家屬在獄方人員的「層層保護」下低調現身，對於死因或其他質疑都不願多談，獄方人員也一對一緊貼，避免家屬與媒體有任何接觸的機會。

▲▼金牌體操教練性侵女選手。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

▲曾獲選金牌體操教練的梁男因性侵未成年女選手而入監，但坐牢2周就病逝。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

梁男於1991年經教育部體育署補助經費招考，在高雄地區擔任中小學體操教練，指導的男女選手歷年在全國體操錦標賽拿過多面金牌，他也因此獲選為高雄市優良體操教練、2017年間，美國爆發數百位體操選手遭教練、場館負責人性侵醜聞，美國好萊塢掀起女性勇敢揭露自身遭性騷、性侵經歷的「#Me Too」運動，蔚為潮流，全球各地數百萬人響應。2018年2月間，高雄1位退役體操女選手看到#Me Too相關報導，挺身報案表示在學時遭梁男性侵，接著有多位相同遭遇的被害人上網爆料。

案發後梁男始終不認罪，但法官認定梁男性侵其中2位女學生，造成被害人沉重心靈打擊、長久持續負面影響，去年(2022年)12月依強制性交等罪合併判刑6年10月定讞，另2位女學生受害案情因時隔多年、欠缺證據，梁男獲判免訴或無罪確定。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
高凌風托夢狂求1事！　兒揭金友莊神隱內幕：不要煩我！
快訊／淫教練入獄2周亡　相驗死因出爐
快訊／長榮加發「年中獎金」！　員工再領11個月
好爽！電工投手3球三振大谷翔平　還獲親筆簽名+拍照
茄子蛋被爆解散…為何五月天能撐26年？網曝1關鍵：這樣最有利
女師被大外割上銬　中壢警停職！放棄上訴
好心痛！13箱蛋「甩飛」　3千顆蛋全碎光
當裸體家政婦6年！　她曝客戶「脫掉衣服一起做」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新北槍響！攔檢轎車竟被噴辣椒水　警開轟拘2逃犯

快訊／狎女選手金牌教練入獄2周死亡　複驗結果出爐

退房忘了帶走！摩鐵留下1把槍3顆彈　判5年半還要罰8萬

無照駕駛閃狗「撞爛變電箱」！附近200戶大停電　台電搶修將求償

20萬香奈兒手錶送修半年等不回！店家遭控「調包」不只一次

柯志恩轟「1個月200件百萬詐騙」　高市警：攔阻122件保5千萬

心痛畫面曝！貨車過彎甩飛3千顆蛋碎一地　駕駛傻眼下場出爐

非洲鼓女師遭「大外割」案　員警判刑未上訴已停職

快訊／新北驚傳房客砍人！租約談不攏...房東身中多刀噴血倒地

淫教練入獄2周病逝！狎體操女選手掀#Me Too　家屬低調現身相驗

楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄

黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

韓國猛敲22分海放大陸　轟2滿貫砲「5局就收工」

甄子丹「不甩抵制聲」現身奧斯卡　范冰冰深V.蕾哈娜帶球比辣

民宿滿地菸蒂酒瓶！老闆氣炸　求償2萬2被留1星負評+恐嚇

全世界都在敬禮 張育成無緣帶風潮赴日 ｜20230313 ET午間新聞

台式應援爆紅　張育成：對手嚇死、我們愛死｜20230313 ET午間新聞

快訊／新北槍響！攔檢轎車竟被噴辣椒水　警開轟拘2逃犯

快訊／狎女選手金牌教練入獄2周死亡　複驗結果出爐

退房忘了帶走！摩鐵留下1把槍3顆彈　判5年半還要罰8萬

無照駕駛閃狗「撞爛變電箱」！附近200戶大停電　台電搶修將求償

20萬香奈兒手錶送修半年等不回！店家遭控「調包」不只一次

柯志恩轟「1個月200件百萬詐騙」　高市警：攔阻122件保5千萬

心痛畫面曝！貨車過彎甩飛3千顆蛋碎一地　駕駛傻眼下場出爐

非洲鼓女師遭「大外割」案　員警判刑未上訴已停職

快訊／新北驚傳房客砍人！租約談不攏...房東身中多刀噴血倒地

淫教練入獄2周病逝！狎體操女選手掀#Me Too　家屬低調現身相驗

二膽兵游到體力不支聯繫陸海警？　邱國正：有耳聞但不會貿然說明

約會必去！北市「文間山觀景平台」新完工　台北十大夜景升級版

阿聯酋航空強化各洲營運量能　旗艦客機A380將於8月1日重返台北

台南市防災教育館、消防史料館　拍攝雙語導覽影片融入雙語元素

加密貨幣交易所JPEX強勢進駐台灣！搶先公開合夥人計畫及2023年路線圖！

跳針「侯侯做代誌」空洞失格局？　侯友宜的「侯語錄」真相揭密

葛兆恩當兵遇刺青兇狠男　下秒被認出「是高凌風兒子」結局曝光！

大漲價時代來臨？　游淑慧製梗圖諷：缺的不是蛋而是錢

睜眼就是三仙台無敵海景！台東全新懶人露營搶住「星空方舟艙」

珍奶股好賺！聯發國際去年EPS逾7元創新高　配發率破9成

社會熱門新聞

明仁會「170旗袍辣妹」來源混雜！　小弟看臉認出：我點過她

男警辦竊案　竟把外籍女帶到廁所搜全身

台商生意失敗前妻拒接人！病重昏倒廈門火車站

女女戀簽不偷吃協議　她1個月後就出軌判賠

彰監受刑人朱漢宗脫逃！「右眼下有痣」　警方查緝中

明仁會「囂張春酒」桌次表曝！　香港黑幫竟跨海相挺

快訊／南市婦幼隊35歲警開槍自戕！緊急送醫不治

彰監受刑人脫逃原因曝！為當孝子給亡父上香落跑

即／彰監受刑人朱漢宗脫逃23小時　永靖家中被逮

即／台中3歲女童被凌虐全身傷　無照惡保母夫妻認了

邀看夜景…UBER司機硬載女大生性侵

即／彰化監獄受刑人脫逃！刑事局發布查緝專刊

落網第一視角曝！　朱漢宗被逮笑了

即／師大公館校區傳墜樓！20歲女無生命跡象

更多熱門

相關新聞

貨車過彎甩飛3千顆蛋碎一地　駕駛傻眼下場出爐

貨車過彎甩飛3千顆蛋碎一地　駕駛傻眼下場出爐

新北市中和區一輛載滿雞蛋的小貨車，14日上午11點多行經中正路時，疑未將貨品綁牢，轉彎時共13箱的蛋遭甩飛，3千多顆蛋碎了（估計損失1萬8千餘元）警方到場看到滿地蛋液，除了通報清潔隊派員到場清除，還依道交條例對小貨車司機開罰，而罰金為3千到1萬8千元不等。

宜蘭驚見「活鼠倒吊等死」誘拍東方鵟　無良商人慘了

宜蘭驚見「活鼠倒吊等死」誘拍東方鵟　無良商人慘了

邀看夜景…UBER司機硬載女大生性侵

邀看夜景…UBER司機硬載女大生性侵

車站置物櫃成詐團熱點　放存摺、金融卡淪人頭戶

車站置物櫃成詐團熱點　放存摺、金融卡淪人頭戶

北市彩虹橋步道男揮雙刀　警重裝壓制上銬

北市彩虹橋步道男揮雙刀　警重裝壓制上銬

關鍵字：

體操女選手金牌教練性侵#Me Too影音

讀者迴響

熱門新聞

這縣市搶先發錢　這批人明天6000元直接入帳

明仁會「170旗袍辣妹」來源混雜！　小弟看臉認出：我點過她

茄子蛋被爆解散！　「10年好交情輸在錢」單飛各自玩

這照片中「有隻蛙」！一圈驚呆：好明顯

二膽上兵回台北休假行蹤曝　失聯前2天還有做這東西

發薪日沒入帳！同事「卻沒疑問」他驚不對勁

遇龜速車超怒　近看「車尾1紙條」秒解氣

行李安檢照出胖胖生物　打開嚇壞

解渴春雨要來了　連下2天最明顯時間曝

「黃金左手」吳宗軒爆穩交小6歲啦啦隊正妹

中華隊倒數第2「只贏中國」！投球均速曝　輸斜槓捷克

AV界震撼彈！三上悠亞正式「宣布引退」

男警辦竊案　竟把外籍女帶到廁所搜全身

茄子蛋遭爆解散　經紀公司發聲揭內幕

台商生意失敗前妻拒接人！病重昏倒廈門火車站

更多

最夯影音

更多
楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄

楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄
黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面