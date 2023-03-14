淫教練入獄2周病逝！狎體操女選手掀#Me Too　家屬低調現身相驗

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄1名被稱為金牌體操教練的梁姓男子，被控任教時性侵多位未成年女選手，事隔多年因受#Me Too運動鼓勵，被害人挺身揭發，成為國內#Me Too運動最早的案例之一。梁男被依強制性交等罪合併判刑6年10月定讞，今年2月到高雄第二監獄服刑，因罹患慢性疾病加上身體有外傷未癒合，9日因敗血性休克不治，檢方今（14）日相驗，家屬在「層層保護」下低調現身，不願發表任何意見。

▲梁男家屬（右）在層層保護下低調現身。（圖／記者陳宏瑞攝）

梁男今年2月23日向檢方報到後發監、被送進高雄第二監獄服刑，檢身發現他身上有疾病造成的外傷傷口未癒合，因已自行就醫擦藥且能自理生活，所以獄方沒拒絕收監，依新收人犯流程安置梁男在隔離舍房觀察，但隔天梁男就出現身體不適狀況，獄方醫師診斷梁男本身患有心血管等慢性疾病、宜送入獄內病舍治療。

▲檢方人員抵達殯儀館準備進行相驗。（圖／記者陳宏瑞攝）

獄方照辦，每天早晚為梁男測一次心跳血壓與血氧，每周還由獄內門診醫師看診2次，按時服藥與擦藥，不料本月8日起床後，梁男出現血壓下降等異狀，獄方醫師從緊急為梁男所做心電圖研判有危及生命之虞，當天下午4點多轉送與獄方合作的國軍左營醫院，並通知梁妻等家屬前往探視。

據悉，梁男入院後原本安排在普通病房，但8日當晚10點多病情突然惡化，送進加護病房急救後，仍於9日凌晨1點多不治，初步判定是敗血性休克引發多重器官衰竭。據悉，梁妻等家人對獄方的處置沒有表示質疑，已先領回梁男留在舍房內的遺物，但檢方認為有必要查明死因，今日下午2時進行相驗。

家屬在獄方人員的「層層保護」下低調現身，對於死因或其他質疑都不願多談，獄方人員也一對一緊貼，避免家屬與媒體有任何接觸的機會。

▲曾獲選金牌體操教練的梁男因性侵未成年女選手而入監，但坐牢2周就病逝。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

梁男於1991年經教育部體育署補助經費招考，在高雄地區擔任中小學體操教練，指導的男女選手歷年在全國體操錦標賽拿過多面金牌，他也因此獲選為高雄市優良體操教練、2017年間，美國爆發數百位體操選手遭教練、場館負責人性侵醜聞，美國好萊塢掀起女性勇敢揭露自身遭性騷、性侵經歷的「#Me Too」運動，蔚為潮流，全球各地數百萬人響應。2018年2月間，高雄1位退役體操女選手看到#Me Too相關報導，挺身報案表示在學時遭梁男性侵，接著有多位相同遭遇的被害人上網爆料。

案發後梁男始終不認罪，但法官認定梁男性侵其中2位女學生，造成被害人沉重心靈打擊、長久持續負面影響，去年(2022年)12月依強制性交等罪合併判刑6年10月定讞，另2位女學生受害案情因時隔多年、欠缺證據，梁男獲判免訴或無罪確定。