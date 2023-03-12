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錯了2季！《黑暗榮耀》5角色名有冷門字　劇迷尷尬笑：只對2人

▲▼女兒遭霸凌？　《黑暗榮耀》編劇狠嗆：我有錢，把加害者拖入地獄。（圖／Netflix提供）

▲《黑暗榮耀》第二部上線。（圖／Netflix提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

Netflix韓劇《黑暗榮耀》去年底播出時造成話題，第二部終於在10日上線，再掀一波熱論。有網友就在Dcard發文，點名劇中5角色，問其他人能不能正確唸出名字？正確注音一出，讓一票劇迷哭笑不得，「看完兩季只有孫跟全唸對」、「剛看的時候完全不知道怎麼唸」、「女主的真的一時反應不出來唸什麼。」

Dcard上有網友發起閒聊，「《黑暗榮耀》角色名字的注音」，點名劇中5個角色，「你能正確唸出（以下）《黑暗榮耀》所有角色名字嗎？」被點到的則包括女主角「文同珢」、霸凌主導者「朴涎鎮」、霸凌幫「全宰寯」、「李蓑羅」、「孫慏梧」。

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原PO就直呼，自己國文超差，看劇的時候，發現主角名字中，有很多選字都蠻冷門的，像是珢、涎、寯等等，看到「梧」的時候，他則心想「明明知道是『ㄨˊ』，但還是會想唸成『ㄨˋ』。」

至於5角色名字正確唸法如下：

文同「珢」：ㄨㄣˊ ㄊㄨㄥˊ「ㄧㄣˊ」
「涎」鎮：ㄆㄨˊ「ㄒㄧㄢˊ」ㄓㄣˋ
全宰「寯」：ㄑㄩㄢˊ ㄗㄞˇ「ㄐㄩㄣˋ」
「蓑」羅：ㄌㄧˇ「ㄙㄨㄛ」ㄌㄨㄛˊ
「慏」「梧」：ㄙㄨㄣ「ㄇㄧㄥˇ」「ㄨˊ」

▲▼《黑暗榮耀》第2季上線，仍有網友顯示當機。（圖／翻攝自臉書／Netflix）

▲《黑暗榮耀》角色名字的唸法引發熱議。（圖／翻攝自臉書／Netflix）

貼文一出，就有人自爆一開始也讀錯，「看完兩季，只有孫跟全唸對」、「一直在心裡叫李ㄙㄨㄟ羅」、「笑死我都唸ㄕㄨㄞ羅」、「我以為念ㄞ羅」、「我在看時，我的大腦一直自動翻成同文根、ㄆㄨ延鎮、李衰羅」、「我也是一直翻成同文根XD」、「我明明知道垂涎三尺怎麼唸，但就想叫她『炎症』」、「明明知道蓑衣怎麼唸，但心裡就是一直叫她『雖羅』」、「我都唸文同ㄍㄣ、ㄆㄨˇㄧㄢˊ鎮。」

還有網友熱論，「朴不是念瓢（ㄆㄧㄠˊ）嗎」、「（朴）ㄆㄨˊ跟ㄆㄧㄠˊ都可以，兩個都是正確的」、「珢也可以讀ㄍㄣ、喔！比較接近韓文的讀音（個人感覺）」、「很有可能被當成學測會考考題」、「我都叫他孫悟空……」、「我都稱他們為女主角、女主播、色弱男、吸毒女、空姐女XD！」

值得注意的是，留言處有人提到，男主角「朱如炡」也很容易讀錯，因為「炡」的注音應唸「ㄓㄥ」，坦言總會想讀「ㄓㄥˋ」，但整個連起來就忍不住出戲，「男二（應為男主角）？侏儒症也是很奇怪啊」、「我也唸侏儒症，超好笑」。

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