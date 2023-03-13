李強首秀與數百記者過招！　10問10答談「想特別做好的事」　

▲記者會現場。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／北京報導

中國第八任總理李強今（13）日正式亮相，出席記者會面對數百名中外媒體，但全程不到90分鐘，較往年更短，一共回答10個問題，從外交聊到內政，而重點緊扣「拚經濟」，強調還是要「吃改革飯、走開放路」，為低迷的經濟市場注入強心針。

李強今日回答的問題涉及多個面向，包括新一屆政府施政目標、經濟前景、港澳發展、民營經濟發展、人口就業、疫情防控、兩岸交流合作、鄉村振興、中美關係等。

儘管李強強調3年的各項防疫措施「完全正確」，但嚴格的封控帶來的經濟衝擊顯而易見，2022年GDP增速為3%，不到2021年8.4%的一半。李克強卸任總理前，在最後一份「政府報告」中，將今年的目標經濟增長定為5%。

對此，李強今日在記者會上表示，大陸經濟總量已經突破120兆人民幣，基數很高，加上今年的新挑戰不少，要實現5%左右的增長「不是一件容易的是」，需要倍加努力；基本取向是堅持「穩」字當頭，穩中求進，推動經濟運行整體好轉。

李強說自己想「特別做好幾件事」，分別是宏觀政策、擴大需求、改革創新及防範化解風險的「組合拳」，當中都有其具體內涵，還會根據實踐不斷充實、調整和完善。

▲李強回答記者提問。（圖／記者任以芳攝）

自2000年代以來，大陸出現「國進民退」的現象，即「國企進，民企退」，加上近幾年官方收緊管控，引發市場焦慮。習近平頻繁強調民營經濟的重要性，今年兩會再度指出，「始終把民營企業和民營企業家當作自己人。」

李強今早也直言，去年有段時間，社會上有一些不正確的議論，使一些民營企業家內心感到憂慮，但其實在發展民營經濟這個問題上，黨中央的方針政策一直是非常明確的，「平等對待各類所有制企業，依法保護企業產權和企業家權益，促進各類經營主體公平競爭，支持民營企業發展壯大。」

李強還在會上分享了自己主政上海、溫州時的經驗作為佐證，呼籲民營企業家大力弘揚優秀企業家精神，「堅定信心再出發。」

▲李強在全體會議上投票 。（圖／記者蔡儀潔攝）

另外，《華爾街日報》今日發出評論文章稱，習近平執政十年之後，為中國設計的藍圖已拼湊完整，這標誌著鄧小平的「改革開放」時代徹底結束。

不過，李強今早在談及新一屆政府的施政重點時，強調會「堅定不移深化改革開放」，在推進中國式現代化、在實現第二個百年奮鬥目標的歷史進程中，還是要「吃改革飯、走開放路」。

李強表示，要堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持高水平對外開放，在深化改革開放中，不斷增強發展的動力和活力。上述發言向世界表態，大陸未來會以務實的風格，將「拚經濟」放在首要位置。

外界關注的另一個重點，是大陸「人口紅利」退去帶來的衝擊。數據顯示，2022年大陸出生人口跌破1000萬人，人口自然增長率61年來首次出現「負增長」。

對此，李強認為，「人口紅利」沒有消失，因為口紅利既要看總量，更要看質量，既要看人口，更要看人才，大陸有近9億勞動力，每年新增勞動力都超過1500萬，人力資源豐富仍然是中國的突出優勢。更重要的是，我國接受高等教育的人口已超過2.4億，新增勞動力平均受教育年限達到14年，「『人才紅利』正在形成，發展動力依舊強勁。」

李強將人口總數的增減對應到「人才」概念，最後提到「我們對人口增減可能帶來的問題還要作深入的分析研判，積極應對」。

▲新一屆國務院副總理和國務委員宣誓。（圖／記者蔡儀潔攝）

至於中美問題，李強指大陸外交部長秦剛已在外長記者會做出說明，今日現場並未詳細回應，但他強調，中美兩國經濟你中有我、我中有你，彼此都從對方的發展中受益；中美合作大有可為，「圍堵、打壓對誰都沒有好處。」

隨著壓軸的總理記者會結束，今年為期8天的大陸全國兩會正式落幕，習近平連任大陸國家主席、中央軍委主席，開啟第三任「黨、政、軍」最高領導人任期；國務院則由李強領軍，丁薛祥、何立峰、劉國中、張國清接任副總理，吳政隆、秦剛、李尚福、王小洪、諶貽琴出任國務委員，至此習家軍全部到位。