李強首度亮相！直言5%GDP目標「不容易」：要穩中求進

▲記者會現場 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔、任以芳／北京報導

大陸十四屆全國人大一次會議閉幕後，新任國務院總理李強今（13）早首次亮相，召開記者會回答中外媒體提問。針對2023年5%的GDP增長目標，李強先是直言「不容易」，接著提出4方面規劃，最後以8個字概括中國經濟的前景，即「長風破浪、未來可期」。

▲李強今早在記者會上回答記者提問。（圖／記者任以芳攝）

李強今早在記者會上表示，世界經濟不穩定因素很多，今年中國增長預期目標為5%，這是綜合考慮各方面因素而確定，現在新的挑戰不少，要達到5%目標不是一件容易的事，需要我們倍加努力。

李強指出，去年中央經濟工作會議上已經做了全面的部署，基本曲線是「穩」字當頭，穩中求進，要推動整個經濟運行。

李強指出4方面，分別是一、打好宏觀政策的組合拳；二、打好擴大需求組合圈，包括內需、外需、投資；第三、打好改革創新的需求，包括制度創新、科技創新等；第四，要打好防範化解風險的組合拳。每一套都有豐富的具體內涵，還會根據實踐需要去優化內容。

李強直言，今年中國的困難不少，但是靜下心想一想，哪一年沒有遇到困難，「我們從來是在不斷克服困難當中，實現新的發展，創造新的機遇。」他引述「大禹治水、愚公移山」故事，強調不怕苦難、不畏艱險、勇於鬥爭的精神。

李強最後用八個字概括中國經濟的前景，即「長風破浪、未來可期」，強調「未來我充滿信心」。

值得注意的是，李強在闡述未來的政府工作時，再次重申要堅定不移深化「改革開放」，在推進中國式現代化、在實現第二個百年奮鬥目標的歷史進程中，還是要「吃改革飯、走開放路」。這無疑將為市場注入強心針。