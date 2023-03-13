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大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／陸全國人大閉幕！　習近平：堅持「九二共識」反台獨活動

記者蔡儀潔／北京報導

2023大陸全國兩會今（13）日閉幕，習近平以新一任中華人民共和國主席身分，發表講話稱，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對外部干涉和台獨分裂活動，堅定推進祖國統一進展。

大陸第十四屆全國人民代表大會第一次會議在人民大會堂舉行閉幕會，習近平致詞先指出，「這次大會選舉我繼續擔任中華人民共和國主席，我對各位代表和全國各族人民的信任，表示衷心感謝。」

他接著承諾，「這是我第三次擔任國家主席這一崇高職務。人民的信任，是我前進的最大動力，也是我肩上沈甸甸的責任。我將忠實履行憲法賦予的職責，以國家需要為使命，以人民利益為準繩，恪盡職守，竭誠奉獻，絕不辜負各位代表和全國各族人民的重托！」

▲▼ 大陸兩會。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲習近平和李克強今（13）早一起步入會場。（圖／記者蔡儀潔攝）

習近平今早談及兩岸，他表示，實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，要貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，積極促進兩岸關係和平發展，堅決反對外部干涉和台獨分裂活動，堅定推進祖國統一進展。習近平講完後，現場響起熱烈掌聲。

今早的閉幕式上，表決了關於政府工作報告的決議草案、關於修改《中華人民共和國立法法》的決定草案、2022年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2023年國民經濟和社會發展計劃的決議草案、2022年中央和地方預算執行情況與2023年中央和地方預算的決議草案、全國人民代表大會常務委員會工作報告的決議草案、最高人民法院工作報告的決議草案、最高人民檢察院工作報告的決議草案。

 習近平10日上午以2952票全票當選中華人民共和國國家主席，展開第三個國家元首任期。今日是他在確認連任後首度對外發表講話。

資料顯示，習近平生於1953年，父親習仲勛曾擔任大陸國務院副總理、政治局委員和全國人大常委會副委員長。習近平在2012年的中共十八大上，出任中共中央總書記、中央軍委主席，次年兼任國家主席，正式成為第五代最高領導人，並連任至今。

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