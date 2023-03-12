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大陸 大陸焦點 特派現場

陸國務院部長各就位！2人曾任國台辦副主任　易綱續執掌央行

▲▼2023兩會,兩會,大陸兩會,諶貽琴,宣誓,國務院。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲大陸全國人大今早舉行第五次全體會議。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸全國兩會進入尾聲，由李強帶領的新一屆國務院今（12）日選舉完畢，其中，中國人民銀行（大陸央行）行長、財長部長、商務部長仍由原本的易綱、劉昆、王文濤擔任；曾擔任國台辦副主任的鄭柵潔接任國家發改委主任，裴金佳則出任退役軍人事務部部長。

▲▼ 鄭柵潔 。（圖／中國台灣網）

▲鄭柵潔在擔任國台辦副主任時期參加活動發言 。（圖／中國台灣網）

本屆國務院今早選出各部部長，其中有2人曾經待過國台辦，分別是國家發改委主任鄭柵潔和退役軍人事務部部長裴金佳。

資料顯示，61歲的鄭柵潔來自福建漳州，畢業於南京化工學院化工設備腐蝕與防護專業，修有廈門大學在職工商管理碩士學位，曾任國家能源局副局長、浙江省委副書記、浙江省省長等職，現任國家發展和改革委員會主任、安徽省委書記。

鄭柵潔在2017年4月擔任中共中央台辦、國台辦副主任。他2017年在浙江台灣州開幕式發言時表示，只有保持兩岸關係和平發展和台海和平穩定，事業的發展和人員的往來才能得到可靠的保障；反之，不和諧的兩岸關係和緊張的台海形勢難以讓他們安心、放心地經營企業，相互交往交流，企業的福祉和大家的利益就會受到影響甚至損害。

▲大陸國台辦副主任裴金佳。（圖／記者魏有德攝）

▲大陸國台辦副主任裴金佳。（圖／記者魏有德攝）

59歲的裴金佳亦是「閩系官員」，來自福建安溪，畢業於集美財經學校財會專業，曾任廈門市副市長、廈門市委書記，2018年升任國台辦副主任，2022年卸任，如今擔任退役軍人事務部部長、黨組書記。

裴金佳曾在2020年的兩岸企業家峰會上發言稱，兩岸同胞走近走親、兩岸深化融合發展的大勢是任何人任何勢力所阻擋不了的。「中國夢是兩岸同胞共同的夢，在民族復興偉大進程中，台灣同胞不應缺席，也不會缺席。」

▲▼中國人民銀行行長易綱。（圖／路透社）

▲中國人民銀行行長易綱。（圖／路透社）

另一方面值得關注的是，中國人民銀行早前盛傳將由中信集團董事長朱鶴新接任，這意味著人行的權威將繼續受到削弱，不得不更直接地聽命於國務院。

不過，如今中國人民銀行行長繼續由易綱擔任，將具有更高地延續性和彈性，未來將帶領大陸走過經濟低迷時期，維護金融穩定。

今早詳細的投票結果為，決定吳政隆為國務院秘書長，秦剛為外交部部長，李尚福為國防部部長，鄭柵潔為國家發展和改革委員會主任，懷進鵬為教育部部長，王志剛為科學技術部部長，金壯龍為工業和信息化部部長，潘岳為國家民族事務委員會主任，王小洪為公安部部長，陳一新為國家安全部部長，唐登傑為民政部部長，賀榮為司法部部長，劉昆為財政部部長。

王曉萍為人力資源和社會保障部部長，王廣華為自然資源部部長，黃潤秋為生態環境部部長，倪虹為住房和城鄉建設部部長，李小鵬為交通運輸部部長，李國英為水利部部長，唐仁健為農業農村部部長，王文濤為商務部部長，胡和平為文化和旅遊部部長，馬曉偉為國家衛生健康委員會主任，裴金佳為退役軍人事務部部長，王祥喜為應急管理部部長，易綱為中國人民銀行行長，侯凱為審計署審計長。

▼大陸國務院組成及各部會首長。（圖／翻攝微博）

▲大陸國務院組成及各部會首長。（圖／翻攝微博）

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