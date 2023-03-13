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大陸 大陸焦點 特派現場

3年防疫有必要？　李強指「完全正確」：不到2個月恢復很了不起！

▲▼ 2023年總理記者會、李強、丁薛祥 。（圖／記者任以芳攝）

▲李強在發表講話。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔、任以芳／北京報導

大陸去年12月鬆綁防疫，但快速傳播造成的大面積感染潮引發爭議。對此，新一任大陸國務院總理李強今（13）早表示，中國大陸只用了不到2個月的時間，實現疫情防控的平穩轉換，這是「很了不起的！」。

2023大陸全國兩會閉幕後，李強今早10時30分出席總理記者會。有記者提問，3年的防疫封控是否有必要？對此，李強先是總結道，疫情3年在中國共產黨的領導下取得重大勝利，3年來始終堅持人民至上、生命之上，因時因勢不斷優化調整各種防控措施。

李強具體以2方面闡述稱，在疫情初期，果斷採取了措施，實現「乙類甲管」有效保護了人民的生命安全和身體健康，也為疫苗開發、藥物開發以及後來疫苗接種贏得了寶貴時間。

李強接著指出，隨著病毒致病力減弱和防控能力提高，適時進行防控轉換，實施「乙類乙管」，「在我們這樣一個人口眾多、發展不平衡的大國，我們只用了不到2個月的時間，實現了疫情防控的平穩轉換，較快地恢復了經濟社會的正常秩序，這是很了不起的！」

李強指出，實踐證明，中國的各項疫情防控的各項策略措施是「完全正確」的，防控的成效是巨大的；現在新冠病毒傳播的風險依然存在，政府一直在跟蹤研判，及時做好預警預測，也制定了不同情景下不同場景，怎麼樣應對可能出現的疫情防控風險的各種應對預案。

李強最後表示，政府還會不斷加強各級醫療衛生服務體系的建設，加快新的疫苗藥物開發，同時一直保持與國際社會的溝通合作，共同維護。

▲▼大陸疫情，哈爾濱疫情。（圖／視覺中國）

▲大陸過去3年採取嚴格的封控措施。（圖／視覺中國）

路透社日前一篇報導披露，大陸去年在結束「清零政策」步伐上，習近平與李強意見不一致。去年年底，隨著大陸每日病例大幅增加，習近平開始動搖，希望恢復「清零」，但李強頂住壓力，堅定推動更廣泛的防疫鬆綁，並取消大規模的核酸（PCR）檢測。

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