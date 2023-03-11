太平洋浪花馬快樂跑！連3天暢遊海洋公園　跑完才是玩的開始

▲花蓮太平洋浪花馬拉松在遠雄海洋公園前盛大起跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2023 花蓮太平洋浪花馬拉松」11日在遠雄海洋公園前盛大起跑，浪花馬拉松睽違9年重磅重啟，是全台灣唯一可以讓跑者在台11線上盡情享受奔跑，也是全台灣最浪漫與感動的賽道，3千8百餘名參賽選手迎著晨曦愉快前行，體驗太平洋畔的浪漫風情。

賽事共吸引3千8百餘位喜愛運動旅遊跑者與家庭來一場春天的跑旅行程。活動路線由花蓮遠雄海洋公園伴著太平洋沿岸至跳浪隧道間的台11線美景下，共分3個組別：快樂浪花6K組1千餘位跑者在東海岸著名的和南寺折返、逍遙浪花12K組1千百餘位在台11線石雕景觀台折返、黃金浪花21K組1千餘位跑者在跳浪隧道前折返，途經花蓮網紅打卡秘境鹽寮漁港，讓半馬跑者真正體驗跑在浪花旁，聽著浪花聲的真實感動。

▲▼3千8百餘名參賽選手迎著晨曦愉快前行，體驗太平洋畔的浪漫風情。

馬拉松是一項考驗耐力的長跑運動，花蓮擁有高山、縱谷、海岸等自然資源，與其他環太平洋島嶼同樣具備發展成為國際觀光渡假勝地的條件。

大會邀請在地業者共同參與，不僅結合旅宿、伴手禮業者共襄盛舉，活動當天伴隨著浪花馬拉松開跑之際，第一屆的浪花嘉年華市集也在馬拉松主舞台前熱鬧盛大展開。高達30多位的攤商，帶來各自創意手做商品，還有最具花蓮代表性的原民風與客家味各式美食，讓參賽者與鄉親補充能量，為自己充電再出發。

▲▼顧紘慈與黃郁媃分別奪得黃金浪花21K ，男女組子冠軍。

男子黃金浪花21K組第一名顧紘慈，成績1小時14分12秒，女子黃金浪花21K第一名黃郁媃，成績1小時28分37秒；男子逍遙浪花12K組第一名蔡尚嘉，成績46分16秒；女子逍遙浪花12K組第一名林子婷，成績56分27秒；男子快樂浪花6K組第一名蔡瑋哲，成績22分51秒，女子快樂浪花6K組第一名莊亞甄，成績29分29秒。

跑完才是玩遊花蓮的開始~浪花馬的好夥伴遠雄海洋公園來相挺，跑者自3 ／10-12 共3天，選手本人憑號碼布，現場出示身分證件（或健保卡），即可享免費暢玩花蓮遠雄海洋公園（限一次，門票價新台幣990元），隨同選手入園之親友，享有門票優惠價新台幣699元，最多限4人。好山好水好人情的花蓮，為全台最適合運動觀光的城市，好康不能獨享，要把幸福分享。一起來場花蓮運動度假的饗宴。來洄瀾，您會再回來~ 跑浪花，心花朵朵開。