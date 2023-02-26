228連假首日賞花遊湖景區現人潮　黃偉哲歡迎到百花盛開的台南遊玩

▲228連假首日台南出景區現人潮，黃偉哲歡迎到百花盛開的台南遊玩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年228連假長共計4天，有別於中北部的濕冷天氣，台南獨特的溫暖太陽，讓各景區及街區都湧現出遊民眾，市長黃偉哲推薦大家可以前往虎頭埤風景區露營、野餐、遊湖，有綠丘滑草道、大地遊戲丘等全齡式遊憩設施，讓大人小孩都可以玩得盡興，這4天連假還有壽星免費入園的優惠。

初春的台南溫暖宜人，也是百花齊放的時節，台南有許多賞花景點更是最適合騎自行車的城市，歡迎大家到百花盛開的台南遊玩。台南購物節即將於2月28日結束，記得把握來台南消費還可以新化老街抽房子的好機會。

據市府觀光旅遊局統計，25日上午虎頭埤風景區、關子嶺風景區、梅嶺風景區、烏山頭水庫風景區吸引近萬人入園踏青，德元埤荷蘭村、北門遊客中心、孔廟文化園區、左鎮化石園區、山上水道博物館等亦有逾5000人次，而海安商圈、安平老街、鹽水老街及新化老街等知名美食景點亦有逾3萬人次到訪，各店家剛忙完農曆年，一早立即又忙著準備接待228連假遊客人潮。除了以上景點外，頑皮世界野生動物園、奇美博物館等郊區景點，也是親子郊遊寓教於樂的首選之地。

228連假台南的活動多，像是左鎮有白堊產業文化活動、善化草莓季產業文化活動、台南文化創意產業園區、德陽艦、漁光島等地都有舉辦文創市集；台南首屆2023 FOCASA馬戲藝術節在水交社文化園區（2/22-2/28），由「FOCA福爾摩沙馬戲團」廣邀來自法國、澳洲、南韓、日本、香港、柬埔寨共7個國家地區的馬戲藝術家以及台灣本土頂尖團隊，總共近30組團隊連續7天帶來超過150場演出；另外像是奇美博物館展出《時代的臉孔》即將於2/28閉展，趁連假是最後看展機會，奇美博物館也推出雙人同行享700元優惠 特展禮品全面9折的優惠活動，請民眾把握最後的觀展時光。台南有多處賞花景點，像是學甲蜀葵花文化節、白河木棉花季及山上花園水道博物館淨水池區櫻花陸續盛開，都歡迎民眾前往賞花過連假。

觀光旅遊局林國華代理局長表示，台灣國際蘭展將於3月4日至3月19日展出，展期長達16天，台南市政府觀光旅遊局配合蘭展，推出拍照打卡送門票活動，只要遊客至轄管11處旅服中心與蘭展宣傳立牌拍照打卡，即可獲贈限量台灣國際蘭展門票，每處限量100張，送完為止，歡迎大家及早安排行程來台南遊玩兼搶票。也提醒民眾台南購物節活動即將近日尾聲，只要憑在台南登記的店家消費100元以上發票，就可以到活動網站登錄抽大獎，最大獎是位在安平區精華地段的輕豪宅，價值逼近一千萬元（3月5日抽獎），務必把握最後機會來台南用力消費試手氣喔！另外，觀光旅遊及相關活動訊息，歡迎上台南旅遊網(https://www.twtainan.net/)接收第一手資訊。