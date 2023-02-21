我國漁船昇豐128號太平洋失聯2天　船長妻曝斷訊前「最後對話」

▲我國東港籍「昇豐128號」漁船赴太平洋海域作業時失聯。（圖／漁業署提供）

記者趙蔡州／綜合報導

農委會漁業署20日表示，東港籍漁船「昇豐128號」18日在太平洋公海失聯，目前已協調5艘友船前往救援。昇豐128號許姓船長的太太20日表示，她的丈夫17日還曾與公司打電話聯繫，說「風浪太大」、「要慢慢航行」等語，不料從那一次後就再無任何消息。

根據《中央社》報導，許姓船長的太太20日指出，老公17日曾打電話與公司聯繫，交談中提到海上的風浪非常大，導致漁船完全無法作業，只能慢速航行避免危險，大約19日才能開始海上作業，從那次後就再無任何消息，她目前只能等待漁業署傳來消息，也希望能有國際支援及友船靠近，讓她知道老公是否平安。

漁業署表示，「昇豐128號」漁船是赴太平洋海域作業的鮪釣漁船，船全長20.30公尺、船噸位40.93噸，船上包含1名台籍船員及5名印尼籍船員，8日於我國東港鹽埔漁港出海，不料船位回報器（VMS）及船舶自動辨識系統（AIS）18日凌晨在帛琉馬拉卡港西北方414浬處同時斷訊，其他鄰近友船亦無法取得聯繫。

漁業署指出，漁業監控中心在收到船主通報，得知昇豐128號失去聯繫後，已立即電請外交部、海巡署及國家搜救中心洽請美、帛琉等鄰近國家搜救單位協助搜尋，並聯繫失聯地點附近5艘我國籍漁船前往協助搜尋。將持續與船方及相關搜救單位保持聯繫，提供協助。