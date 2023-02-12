金門馬拉松2萬人共襄盛舉！蛙兵裸身開跑　47歲肯亞好手全馬封王

▲47歲肯亞選手以2小時21分的好成績奪下全馬冠軍。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚、黃資真／金門報導

第16界金門馬拉松在本周末(2/11、12)開跑，此次賽事共吸引了近2萬人、18個國家的跑者共襄盛舉，為歷年出席率最高的一年，男女組全馬、男子半馬冠軍皆由肯亞籍選手奪得，成為本次賽事大贏家。

2023金門馬拉松邀來樂天女孩啦啦隊為賽事進行開場暖身，李文良副縣長、帛琉觀光部部長等多名嘉賓也到場共襄盛舉，同時歡迎選手參加離島最大型的馬拉松賽事。

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▲本次賽事路線加入新建成的金門大橋。



本屆馬拉松的賽事路線經重新規劃及丈量，讓跑者一同跑上耗時12年才完工的金門大橋，這也是首次藉由金門馬拉松賽事欣賞到烈嶼鄉的風景，由於現場氣溫較低，選手抵達終點後，工作人員趕緊送上浴巾及熱薑茶保暖。

男子組10.85公里組由周鴻宇以35分33秒拿下冠軍，女子組的部分由羅珮慈以43分04秒完賽；男子半馬由來自肯亞的STEPHEN KIMEMIA NJOGU以1小時08分38秒拿下半馬組冠軍，女子半馬則由「長跑甜心」張芷瑄以1小時21分22封后。

▲女子組全馬冠軍同為來自肯亞的好手拿下。



男子組全馬冠軍由高齡47歲的Joseph Mwangi Ngare選手以2小時21分04秒封王、女子組全馬同樣也是來自肯亞的PRISCILA CHEPATIY KIPRUTO以3小時0分19秒封后，2人前兩天剛從肯亞到馬來西亞，再轉飛台灣至金門，長途旅程共花50小時，但他們也誇讚金門馬拉松是一個很特別艱辛的賽道，希望明年還有機會衛冕馬拉松冠軍。

此外，日本女歌手大地穗以3小時09分排名總成績第9名，還有明志科技大學的劉祖華校長完成了他第216次的馬拉松，這也是歷年金門馬拉松出席率最高的一年(約94%)。

▲多名海龍蛙兵也報名參加金門馬拉松。