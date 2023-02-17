花蓮太平洋燈會圓滿落幕！帶動55萬人潮　創造11億觀光商機

▲花蓮太平洋燈會13日晚間在「鏡花水月」主燈秀精彩演出後圓滿落幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮太平洋燈會13日晚間在「鏡花水月」主燈秀精彩演出後圓滿落幕，活動總計吸引55萬人次參觀，為花蓮帶來約11億的觀光經濟產值，是花蓮太平洋公園「洄瀾灣流水環境改善計畫」工程完工後首次舉辦的大型觀光活動，到訪遊客均盛讚是全台最有年味、最細心安排的燈會，讓民眾不但能放鬆參觀，更為市區帶來滿滿觀光人潮。

▲活動總計吸引55萬人次為花蓮帶來約11億的觀光經濟產值。

花蓮縣政府觀光處長張志翔指出，今年燈會活動有很多亮點：由「設計教父」陳俊良及花蓮子弟豪華朗機工共同創辦人林昆穎共同指導，結合花蓮在地意象及水舞、聲光特效，打造全台最盛大多元的「鏡花水月」科技主燈、由東華大學藝設系學生設計超萌的「八方結綵區」、匯集縣內東華、鑄強、中原、明禮國小學生創意「團燈錦簇區」、展現花蓮在地企業精神的「企業燈區」，每區都超吸睛、吸引遊客駐足拍照打卡。還有在農曆初一至初八，以及後續的週五、六、日的星空煙火秀，璀璨炫麗的焰火佈滿星空，讓民眾大飽眼福；尤其在2月5日元宵晚會活動，舉辦猜燈謎及摸彩活動，縣長徐榛蔚親臨會場發燈籠與新春福袋，與大家分享過年喜氣，將入園參觀人次衝到新高峰，成功打造全台最有年味的燈節活動。

▲元宵晚會舉辦猜燈謎及摸彩活動將入園參觀人次衝到新高峰，成功打造全台最有年味的燈節活動。

在13日活動最後一天，仍有不少遊客把握最後機會前往賞燈，來自彰化的李小姐說，看過不少縣市的燈會，覺得花蓮是最乾淨、最棒的，沒有吵雜的叫賣聲，讓她真的很放鬆，非常感謝縣府貼心、細心的安排。

花蓮形象商圈理事長劉玲玲表示，燈會期間金三角商圈人潮滿滿，帶動市區觀光及消費人潮，對店家生意有很大的幫助；花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，今年過年適逢10天春節假期，許多遊客蒞花旅遊，不論是交通、旅遊、餐飲、伴手禮等等觀光產業均受惠，成功帶動花蓮觀光效益！

▲今年燈會是太平洋公園「洄瀾灣流水環境改善計畫」工程完工後首次舉辦的大型觀光活動。

今年燈會活動點綴13鄉鎮市主要交道的近2萬盞大紅燈籠將持續亮燈至2月28日，活動期間辦理徵尋兔達人活動共計吸引2000多位民眾參加，預計於2月20日抽出Switch、iPad等大獎；此外，還有3到5月的賞螢賞星活動，7月「紅面鴨FUN暑假」、「夏戀嘉年華」、「知卡宣綠森林親水公園戲水活動」及「原住民族聯合豐年節」，歡迎全國的民眾來花蓮觀光，眾多花蓮精彩的「慢、精品」活動等你來體驗！

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