從小被祖父母養大　女DNA檢測找生父意外發現「母被性侵真相」

▲女作DNA檢測想知道生父身分。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國37歲女子克魯茲(Maggie Cruz)由於生病的母親長期住在療養中心，從小被祖父母養大，一直很好奇父親身分的她，作了DNA檢測意外發現她是母親被性侵所生下的孩子，而性侵者竟然是療養中心工作人員。

克魯茲6日向紐約最高法院提起訴訟，指控照顧66歲病母的療養中心MDC放任性侵事件，她的母親患有智能障礙，出生後不會說話，也不會自己上廁所，生活日常都需要人幫忙照顧，所以長期居住在MDC中心。

克魯茲結婚生子後十分好奇生父身分，透過祖父母得知，母親1985年住在MDC中心時，可能是被其他病患性侵才生下她，她4年前開始調查，結果透過DNA檢測意外發現，生父竟然是一名在MDC工作的照顧者。

▲女子意外發現母親生下她的真相。（圖／示意圖／達志影像）

克魯茲2019年首次提出性侵訴訟時發現，MDC內部完全沒有針對性侵事件進行調查，事件也沒有通報警方，而查閱母親的醫療紀錄，在母親懷孕前身上曾出現一系列不明原因所造成的傷勢。

克魯茲認為性侵她母親的男子是1985年曾在該中心工作的詹姆斯(James)，她後來與律師克魯米勒(Susan Crumiller)合作，近來在紐約最高法院提出訴訟，希望能夠為母親伸張遲來的正義。