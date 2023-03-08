　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

辣妹脫衣當裸體家政婦　「5小時狂賺6.8萬元」網羨慕：想當她保全

辣妹脫衣當裸體家政婦　「5小時狂賺6.8萬元」網嘆：找錯工作了。（圖／Instagram／sincerely__sammi）

▲女子自爆當裸體家政婦薪資。（圖／Instagram／sincerely__sammi）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州女子珊米(Sammie)在網路上自爆，身為裸體家政婦的她，每天只要上空打掃約5間房子，就能輕鬆賺得美元2千多元（約台幣6萬多元），特殊的工作經驗在網路上引發關注。

居住在坦帕市的珊米6日在TikTok表示，「你們想知道我當裸體家政婦一天能賺多少錢？今天我打掃了5間房子，每小時收費美元300元（約台幣9,238元），我還有一名專屬保鑣會在車上等我，以防我發生什麼意外」，每天會把收入的35%支付給保鑣。

珊米表示，雖然她沒有特別要求小費，但許多顧客仍會主動提供，「第一間房子給我美元150元小費（約台幣4,620元），第二間小費給美元120元（約台幣3,696元），第三間和第四間分別給美元150元和110元（約台幣3,388元），第五間房子則慷慨給了美元200元（約台幣6,160元）」。

珊米一天只要工作5小時就能賺到美元2,230元（約台幣68,695元），影片發布後讓許多網友十分羨慕，紛紛怨嘆「我找錯工作了」、「我要辭職」，不過也有網友笑稱，「她的保全只要坐在車上就可以拿錢，結果當保全最賺」。

@walkermom4 #duet with @sincerely__sammi69 #fyp Hip Hop with impressive piano sound(793766) - Dusty Sky
ET快訊
日本首戰大谷翔平先發對中國　還要二刀流上場打擊
黑幫春酒找170辣妹迎賓　萬豪拒設攔檢點...分局長震怒撂話
快訊／民進黨2024提名小組14人名單公布　潘孟安任召集人
26歲賓士男醉到斷片「正面曝光」！　同車女友：不知他有喝
虎航「飛日本機票降價」　最多降4千元
鄭宗哲開路二壘手！　餅總首戰派胡智爲有原因
藏壽司不忍了！　日本3屁孩舔醬油瓶被逮捕
快訊／民進黨設「大局條款」　不建議現任議員轉戰立委
22歲女開賓士逆向右轉！　擊落重機人車噴飛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

48小時連續2人受害！少女被鯊魚「咬斷左手臂」　爆血畫面曝光

學校餐廳「火辣廚娘」狂傳裸照引誘　勾14歲學生「車上壞壞」被捕

牙齒美白嚇到男友比特犬　貓奴女被恐怖撕咬「當場扯下鼻子」

差點把「中獎彩券」丟垃圾桶　22歲男撿回再看一次爽中154萬元

男詭異失蹤8個月！妻在壁櫥「找到他木乃伊乾屍」　神秘死因出爐

老公常常不在家！人妻和29歲猛男偷情被逮　雙雙被判鞭刑100下

辣妹脫衣當裸體家政婦　「5小時狂賺6.8萬元」網羨慕：想當她保全

俄瓦格納傭兵組織宣布　完全掌控「巴赫姆特東部」

老婆跟公公私奔！　綠帽男氣得報警：快逮捕我爸爸

藏壽司不忍了！惡搞影片「首例逮捕」　3屁孩舔醬油瓶po網被抓

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

秦剛警告「台灣是陸一部分」　外交部：民主、威權無法共存

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

黃子佼支持孟耿如隆乳：做到H　陶晶瑩遇酸民「默默按他讚」XD

辣妹脫衣當裸體家政婦　「5小時狂賺6.8萬元」網羨慕：想當她保全

俄瓦格納傭兵組織宣布　完全掌控「巴赫姆特東部」

老婆跟公公私奔！　綠帽男氣得報警：快逮捕我爸爸

藏壽司不忍了！惡搞影片「首例逮捕」　3屁孩舔醬油瓶po網被抓

本土猴痘連爆3例　英研究：98%患者來自這個「交友圈」

趁一旁妻兒熟睡對「6歲女兒」硬來！　變態父性侵得逞還錄影

學校餐廳「火辣廚娘」狂傳裸照引誘　勾14歲學生「車上壞壞」被捕

家中2條魚變成「香酥炸錦鯉」她嚇壞！　爸媽比讚：肉很甜

威廉哈利有望和解？2兄弟就快在「這場合」碰面　時間點曝光

老婆私奔跑了！綠帽夫「勾引小王老婆」報復　結局竟是換妻墜愛河

為台東商品探路　縣府安排業者與日本台商交流會

周末「雨彈＋強冷空氣」接力襲台！最冷下探12度時段出爐

女力崛起！女性學英文更積極　連續3年超越男性

落實性別平等！　賴清德宣布：黨工生理假全薪、產檢假增至10天

GD前任們同框？　Jennie合照小松菜奈「親暱貼臉」韓網討論炸了

遷廠遙遙無期　桃園煉油廠計劃興建「中油轉型創新」辦公大樓

胡宇威體驗BC訂製西裝「婚禮適合穿」　現場量身最想一部位變寬

捐20萬歐元保障烏克蘭核設施安全　陸外交部：續勸和促談消除核風險

櫻花市集限2天！「北市4免費活動」快筆記　還有戶外瑜伽、茶點飲料

《媽的多重宇宙》橫掃300項大獎！楊紫瓊演出母親心聲

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

國際熱門新聞

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

「神之乳」爆賣淫！　價碼曝光

她當街用水溝水洗下體！40秒影片瘋傳

猛男遭2女下藥迷姦　刺穿動脈放血慘死

薑罐被丟菸頭　壽司店宣布「取消迴轉壽司」

比基尼妹被鯊魚咬斷左手臂　爆血畫面曝光

弒父啃心臟！巴西殺手奪百命　被封正義使者

聯準會加速升息衝擊　美股狂洩574點

人妻臨終求「和前任再來一砲」尪崩潰了

麥卡錫證實將與蔡英文見面　不排除將訪台

烏戰俘遭俄軍亂槍射殺　身分證實了

日壽司店惡作劇「首起逮捕」！　3屁孩舔醬油瓶被抓

烏戰俘疑遭亂槍處決　澤倫斯基誓言找出兇手

神父佈道一半教堂上演活春宮　他羞喊耶穌

更多熱門

相關新聞

火辣廚娘狂傳裸照　勾男學生車震

火辣廚娘狂傳裸照　勾男學生車震

美國康乃狄克州31歲女子羅薩福特(Andie Paige Rosafort)在學校餐廳工作時，利用手機和一名14歲男學生傳訊息，除了頻頻發送自己的裸照勾引，後來還與對方在車上發生性關係，直到少年的父母發現才讓案件曝光。

62歲嬤嫁26歲鮮肉　找代孕拚「愛的結晶」！

62歲嬤嫁26歲鮮肉　找代孕拚「愛的結晶」！

牙齒美白嚇到比特犬　女被撕咬扯下鼻子

牙齒美白嚇到比特犬　女被撕咬扯下鼻子

差點把彩券丟垃圾桶　22歲男爽中154萬元

差點把彩券丟垃圾桶　22歲男爽中154萬元

白宮支持議員提案「允政府封殺TikTok」

白宮支持議員提案「允政府封殺TikTok」

關鍵字：

裸體家政婦家政婦佛州北美要聞保全

讀者迴響

熱門新聞

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

女友為蒐證「忍淚讓韓邪教主性侵97分鐘」！

館長吃播自家便當　網驚：這樣220超佛

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

荒山亮「哥哥疼一下」爆性侵被討100萬！受害女出面了

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

全球毒王藏台灣！　每年掌控700億美金

「物慾超低」星座女Top 3

陳零九被爆曖昧情害分手！3女星異口同聲批「狐狸精」

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

瀑布是假的！風景區認了水管放水　要遊客「看破不說破」

爸媽不讓買900元鞋！28歲女「下跪磕頭」

嚴重恐是癌！月經出現「2現象」一定有問題

更多

最夯影音

更多
含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己
郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面