差點把「中獎彩券」丟垃圾桶　22歲男撿回再看一次爽中154萬元

▲男差點把中大獎的彩券丟掉。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國馬里蘭州22歲男子曼波(Mambo)買了刮刮樂後,差點把中獎彩券丟進垃圾桶中,幸好後來他再次檢查,發現自己中美元5萬元(約台幣154萬元)大獎,差點和好運擦身而過。

居住在馬里蘭州Temple Hills的曼波是一名銷售人員,他和妻子近來在查爾斯郡拉普拉塔市(La Plata)一間便利商店購物時,順手花美元30元(約台幣925元)買刮刮樂想要試試手氣,原以為買的彩券都沒有中獎,差點直接把彩券全丟進垃圾桶中。

