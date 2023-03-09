出國度假慶生！23歲嫩妹突然陳屍飯店房間　警逮捕同行男友　

▲女子死因仍在調查中。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

加拿大23歲女子阿格紐(Kiara Agnew)近來去墨西哥度假勝地慶生，卻被人發現突然陳屍在旅館中，警方目前已將與她一起同行的26歲男友弗里森(Ryan Friesen)逮捕，案件正在調查中。

墨西哥警方在推特上表示，3日在坎昆(Cancun)南部的瑪雅里維耶拉(Mayan Riviera)海岸當地一間度假飯店，發現來自加拿大卑詩省道森河市(Dawson Creek)的女子阿格紐遺體，其身上疑似有遭到暴力的痕跡。

Policías de la SSPyT de Solidaridad aseguraron a una persona de origen extranjero por el posible delito de feminicidio, tras ser encontrada una mujer sin vida con posibles marcas de violencia en un hotel ubicado en la colonia Xcalacoco. pic.twitter.com/CoJc9S3zwf — Seguridad Pública Solidaridad (@SSP_Solidaridad) March 3, 2023

死者阿姨凱特琳(Katlyn Levesque)聽聞消息傷心表示，即將在3月11日滿24歲的阿格紐，一直很期待這次的旅行，「我真的不想要相信這個消息，我不相信，想知道到底發生了什麼事」，她在阿格紐出事前一天還有通過電話。

當局已逮捕男友弗里森，但由於案件正在調查中，暫時不便對外透露相關消息。死者家屬表示，阿格紐與弗里森交往約1年半，他們從去年聖誕節以來，便一直在為這次的旅行作計畫，目前正在等待驗屍結果。

