　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

醉女樓梯間痛醒...赫見身旁3淫狼　6隻鹹豬手「血氣方剛」代價曝

▲桃園市彭姓男子今年9月間搭乘台鐵自強號南下列車，見妙齡女熟睡竟動歹念，伸出鹹豬手撫摸胸部，見無反應還解開釦子繼續摸遭隔鄰乘客報警。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲年輕美眉夜店喝醉遭撿屍，痛醒赫見身邊3匹淫狼聯手非禮。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／新北報導

新北3名男性死黨前年(2021年)相偕到北市夜店獵豔，將1名剛認識就喝醉的美眉「撿屍」帶回家，其中2男在計程車內左右開弓對美眉恣意輕薄，下車後3人甚至等不及開門進屋，直接在樓梯間用手輪流非禮，美眉驚醒崩潰提告，最後被3人悔過誠意打動，收下3人各匯款20萬元和解同意原諒，新北地院審結認定3男已積極彌補血氣方剛犯下的過錯、確有情堪憫恕之處，依乘機性交罪輕判各1年7月到1年9月徒刑，均緩刑4年，可上訴。

判決指出，本案3嫌有2人還在讀大學，1人高中畢業即就業，3人前年(2021年)11月27日結伴到北市1家夜店找樂子，認識一名美眉相談甚歡，雙方暢飲到隔天(28日)凌晨3點多，女方醉倒，3男假裝護花，竟搭計程車將美眉「撿屍」載回其中1男的住處。

2男在後座一左一右夾著醉癱的美眉，沿途不安分，同時伸手在美眉身上把豆腐吃遍，更大膽用手指性侵得逞，抵達後，坐在副駕駛座的同夥受不了一路乾瞪眼，等不及把美眉抬上樓開門進屋，直接在樓梯間動手，另2男也加入。

美眉迷糊中突然痛醒，睜眼赫見3頭淫狼在身上肆虐，急忙用手機叫車並向運將求救，好心運將趕緊幫忙報警，3男到案都坦承犯行，被起訴涉犯法定刑3年以上、10年以下徒刑的乘機性交罪嫌，3人都無前科怕坐牢，積極連繫美眉道歉，並各匯款20萬元求和解。

身心受創的美眉被3男悔過誠意打動，出庭表示願意原諒3男，法官認為3男各以手指性侵酒醉女子，犯行應受譴責與制裁，但3人血氣方剛衝動犯錯，已悔悟並彌補，確有情堪憫恕之處，因此輕判3男各1年7月到1年9月徒刑、均緩刑4年，並都須接受10小時法治教育課程，以「啟發戒慎知恥之心」，全案還可上訴。

ET快訊
二膽島「26歲士兵寢室消失！」　全島搜索找無人
身分證拿出來！　「生乳捲買1送1」爽吃整個月
大王3支0、滿壘留殘壘！　日媒失望問「柏融怎麼了？」
快訊／金門上兵失聯！　陸軍至今找不到人
洲際慘案不是史上最慘！　15年前這場「阿伯活活氣死」
酒駕男神隱！　死者弟轟：沒良心要如何原諒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

早點名未到！金門二膽島「26歲士兵寢室消失」　全島搜索找無人

股票變壁紙！近百股民又被誆「加價換靈骨塔」　詐團海撈3700萬

泛亞工程副理收都更黑心回扣　動漫小模扮白手套涉偽證洗錢慘了

淡水回收小貨車自撞...兄開車「衝破圍牆」慘死　弟命危搶救中

黑幫7天3場高調春酒！警界高層震怒　北市7天專案掃黑

醉到斷片撞死騎士！賓士男交保神隱　死者弟悲怒：沒良心要如何原諒

賓士男「二度撞殺」騎士！副駕女友曝光　穿黑衣赴殯儀館道歉

醉女樓梯間痛醒...赫見身旁3淫狼　6隻鹹豬手「血氣方剛」代價曝

毛小孩死亡陷阱！誤觸「山豬吊」非死即殘　花蓮頻傳悲劇祭重罰

社工探視被嗆「我連兒子一起殺」　莽父持刀恐嚇...下場曝光

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

明仁會春酒「旗袍辣妹送客」高調畫面曝！傳警界震怒：棒打出頭鳥

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

三重疏洪道酒駕車禍！騎士遭「二度撞殺」　耳孔流腦液不治

萌兔被爸抱起搖晃3下　下秒舒服睡著定格掌中

調皮鼠闖琴弦「變毛毛蟲」　見軟Q爬行！網：背部按摩

早點名未到！金門二膽島「26歲士兵寢室消失」　全島搜索找無人

股票變壁紙！近百股民又被誆「加價換靈骨塔」　詐團海撈3700萬

泛亞工程副理收都更黑心回扣　動漫小模扮白手套涉偽證洗錢慘了

淡水回收小貨車自撞...兄開車「衝破圍牆」慘死　弟命危搶救中

黑幫7天3場高調春酒！警界高層震怒　北市7天專案掃黑

醉到斷片撞死騎士！賓士男交保神隱　死者弟悲怒：沒良心要如何原諒

賓士男「二度撞殺」騎士！副駕女友曝光　穿黑衣赴殯儀館道歉

醉女樓梯間痛醒...赫見身旁3淫狼　6隻鹹豬手「血氣方剛」代價曝

毛小孩死亡陷阱！誤觸「山豬吊」非死即殘　花蓮頻傳悲劇祭重罰

社工探視被嗆「我連兒子一起殺」　莽父持刀恐嚇...下場曝光

台積電上漲1元收522　台股跌47點失守15800

小孤獨坐姿登場！《孤獨搖滾》坐姿角色模型可愛發售、粉：敲碗神機錯亂

徐若瑄無預警大爆哭　一打開粉絲禮物：我就爆炸了！

剛入住驚覺蟑螂亂竄「床上也有」！　他隔天見鄰居門口這幕崩潰

早點名未到！金門二膽島「26歲士兵寢室消失」　全島搜索找無人

美軍：台海若開戰　首要擊沉中國船艦防封鎖

約旦公主婚前派對美翻　精緻腰帶出自「阿拉伯黛安娜」30年前白紗

啦啦隊應援「國外很少見」　21位女孩合體！網喊香：喜歡的都在這

LIVE／輕症免隔離20日上路　王必勝最新說明

全台第一！雲發互動結合Open AI　推出企業級ChatGPT AI行銷客服平台

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

社會熱門新聞

台中母殺子後同赴黃泉　女兒認屍崩潰大哭

即／台中驚悚雙屍疑母殺子　家中鮮血噴竄如恐怖刑場

台東「天堂階梯」斷裂！女客違規亂爬重摔

即／疑不堪照顧病兒37年　母「鐵鎚爆頭割喉」同赴黃泉

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

台中大里爆母子雙屍命案　兒被綁床上遭割頸慘死

明仁會迅速竄起全靠「黑幫學霸」　精神領袖林京葵起底

即／竹聯幫弟哥告別式　千名黑衣人+3億名車送行

黑道春酒太高調　警政署長震怒下令大掃黑

快訊／雲林縣議長涉賄　遭檢方聲押

高雄晚間「燒出火焰長城」！燃燒畫面超驚人

黑道春酒請滿場辣妹　幫內大佬：屁孩搞事

26歲男酒駕撞死工人　18萬元交保

快訊／深夜闖國道！　男子慘遭輾斃

更多熱門

相關新聞

少女約看夜景遭硬上！惡狼免囚原因曝

少女約看夜景遭硬上！惡狼免囚原因曝

錢姓男子在網路上認識16歲少女後，當晚就約出門看夜景，錢男卻將少女載到嘉義台林橋防汛道路附近，在車上性侵得逞，一審判處3年10月。案經上訴後，台南高分院考量錢男與少女和解賠償，且手法未造成少女身體有嚴重外傷，依強制性交罪改判2年有期徒刑，宣告緩刑4年。

3男撿屍醉女指侵　各賠20萬下場曝

3男撿屍醉女指侵　各賠20萬下場曝

攝理教在台分會名單、傳道方法曝光！

攝理教在台分會名單、傳道方法曝光！

即／荒山亮哽咽喊冤　面露疲態被攙扶離開

即／荒山亮哽咽喊冤　面露疲態被攙扶離開

少女哭訴被大伯公性侵！再爆媽媽酒後也被壓

少女哭訴被大伯公性侵！再爆媽媽酒後也被壓

關鍵字：

性侵非禮撿屍乘機性交情堪憫恕

讀者迴響

熱門新聞

竹聯幫豪請170名旗袍辣妹！她爆6大咖藝人也在場

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

周刊爆台灣元老級饒舌歌手猝逝

台中母殺子後同赴黃泉　女兒認屍崩潰大哭

中華隊慘敗　球迷見「教練換他上場」傻爆眼

即／台中驚悚雙屍疑母殺子　家中鮮血噴竄如恐怖刑場

「3生肖」財運來勢洶洶！專家：錢數到手軟

台東「天堂階梯」斷裂！女客違規亂爬重摔

中華隊慘敗巴拿馬　林岳平認投手敗筆

宥勝認錯「怪罪過老婆很多年」！

中華隊慘敗　球評曝投打調度有問題

快訊／6000元發放對象擴大！　財政部：年底前出生都可領

日本高中生對台灣印象棒球很弱　台網友朝聖

辦好市多新卡　「要補稅、保單」會員怒了

即／疑不堪照顧病兒37年　母「鐵鎚爆頭割喉」同赴黃泉

更多

最夯影音

更多
香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻
男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面