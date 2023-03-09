醉女樓梯間痛醒...赫見身旁3淫狼　6隻鹹豬手「血氣方剛」代價曝

▲年輕美眉夜店喝醉遭撿屍，痛醒赫見身邊3匹淫狼聯手非禮。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／新北報導

新北3名男性死黨前年(2021年)相偕到北市夜店獵豔，將1名剛認識就喝醉的美眉「撿屍」帶回家，其中2男在計程車內左右開弓對美眉恣意輕薄，下車後3人甚至等不及開門進屋，直接在樓梯間用手輪流非禮，美眉驚醒崩潰提告，最後被3人悔過誠意打動，收下3人各匯款20萬元和解同意原諒，新北地院審結認定3男已積極彌補血氣方剛犯下的過錯、確有情堪憫恕之處，依乘機性交罪輕判各1年7月到1年9月徒刑，均緩刑4年，可上訴。

判決指出，本案3嫌有2人還在讀大學，1人高中畢業即就業，3人前年(2021年)11月27日結伴到北市1家夜店找樂子，認識一名美眉相談甚歡，雙方暢飲到隔天(28日)凌晨3點多，女方醉倒，3男假裝護花，竟搭計程車將美眉「撿屍」載回其中1男的住處。

2男在後座一左一右夾著醉癱的美眉，沿途不安分，同時伸手在美眉身上把豆腐吃遍，更大膽用手指性侵得逞，抵達後，坐在副駕駛座的同夥受不了一路乾瞪眼，等不及把美眉抬上樓開門進屋，直接在樓梯間動手，另2男也加入。

美眉迷糊中突然痛醒，睜眼赫見3頭淫狼在身上肆虐，急忙用手機叫車並向運將求救，好心運將趕緊幫忙報警，3男到案都坦承犯行，被起訴涉犯法定刑3年以上、10年以下徒刑的乘機性交罪嫌，3人都無前科怕坐牢，積極連繫美眉道歉，並各匯款20萬元求和解。

身心受創的美眉被3男悔過誠意打動，出庭表示願意原諒3男，法官認為3男各以手指性侵酒醉女子，犯行應受譴責與制裁，但3人血氣方剛衝動犯錯，已悔悟並彌補，確有情堪憫恕之處，因此輕判3男各1年7月到1年9月徒刑、均緩刑4年，並都須接受10小時法治教育課程，以「啟發戒慎知恥之心」，全案還可上訴。