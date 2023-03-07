蛋價連鎖效應來了　新北7成學校營養午餐喊漲「最高貴2成」

▲新北市預估有七成中小學將調漲營養午餐費用。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價創歷史新高，面臨史上最嚴重蛋荒，更掀起漲價的連鎖效應，繼台北市營養午餐宣布112學年度將調漲後，新北市也跟進，預估有7成學校都可能漲價，漲幅最高達2成。新北市餐盒食品公會理事長魏聖哲說，萬物齊漲，「缺蛋是壓垮駱駝最後一根稻草，營養午餐再不漲，真的撐不下去了」。

魏聖哲表示，受通膨與俄烏戰爭影響，原物料已經好幾波調漲，基本工資更是年年調漲，很多團膳業者根本都在苦撐經營，尤其蛋價從去年初就開始飆漲，最近更來到歷史新高，雞蛋又貴又缺，也是引爆此次漲價的導火線，因為營養午餐招標是採學年制，無法在學期中調價，最近已陸續跟學校溝通，預計112學年會有一波調漲。

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魏聖哲說，初步瞭解，新北市約有七成學校正進行營養午餐價格調漲的校內調查，目前中小學每餐約50 元，預估此次平均漲幅可能在一到二成，多數家長也能體諒各種原物料與食材漲價，接受營養午餐價格微調。目前包括蘆洲國小、新興國小、錦和高中與北大高中等校都在進行漲價的意見調查。

新北市教育局表示，營養午餐價格因地因校制宜，106年起即授權學校午餐費用可向家長調查討論，依民主程序決議調價，學校進行午餐成本與調價分析後，於校內午餐供應委員會進行討論並決議是否辦理意願調查，只要訂餐學生家長8成同意即可，至於漲幅則沒有上限，但弱勢學生午餐補助係依各校午餐費用核實補助，不受學校午餐調價影響。