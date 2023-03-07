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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

缺雞蛋綠委提「改買鴨蛋」　他轟：可憐！只能想不著邊際的建議

▲▼韓國瑜競選辦公室發言人 王淺秋 鄭照新 葉元之 何庭歡。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新北市議員葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

面對台灣缺雞蛋議題，民進黨立委張宏陸7日在立法院總質詢時，建議農委會將要加工的鴨蛋挪到市面上，讓消費者購買，進而讓市場達成「減壓」。對此，國民黨新北市議員葉元之7日開轟，「鴨蛋能夠完全取代雞蛋嗎？民進黨立委對於政府無法解決缺蛋問題，不敢批評，只能幫忙想一些不著邊際的建議，可憐哪！」

行政院長陳建仁7日率領部會首長赴立院進行施政報告並備質詢，張宏陸質詢農委會主委陳吉仲時建議，近期因為禽流感，全世界都缺雞，但鴨蛋沒有缺那麼多，可以將要拿去加工的鴨蛋，挪一些上架給消費者去買，讓市場「減壓」並舒緩。

張宏陸認為，有些外國人不吃鴨蛋，可是台灣人則是有吃鴨蛋的，台灣的鴨蛋很多用來做鹹鴨蛋、皮蛋，「在這種情況下，應挪一些讓市面上也能買得到鴨蛋，這也是一個替代！」

「但鴨蛋能夠完全取代雞蛋嗎？」葉元之指出，有位製作鐵蛋的朋友告訴他，鴨蛋味道比較腥，如果用在蚵仔煎或滷蛋還可以，因為腥味能用醬料壓過，但若直接讓消費者用水煮或煎炒的方式來料理，很多人光是用聞的就受不了。此外，鴨子容易患有沙門氏病，鴨蛋一定要完全煮熟，不能像雞蛋一樣吃半熟的，所以雞蛋的做法比較多，而鴨蛋的做法比較單一。

葉元之批評，「民進黨的立委面對政府的無法解決蛋的問題，不敢批評，只能幫忙想一些不著邊際的建議，可憐哪！這邏輯就跟陳吉仲說『麵包太貴就吃炒飯』一樣」，且先前北韓面對饑荒時，也提出一種「以草換肉」的作法，鼓勵軍民多養吃草的兔子，讓民眾有兔肉可以吃。他認為，當政府無能處理民眾食的問題時，各種「創意吃法」就會出現。

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