雞蛋2連漲涉嫌違反公平交易法？　公平會主委：在畜牧法有特別規定

▲行政院院長陳建仁、公平會主委李鎂。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國內雞蛋6日起批發價每台斤來到45.5元，產地價周四（3/9）跟進漲至55元，一個月內2波調漲，共漲了5元，創下歷史新高。有國民黨立委質疑，相關漲價行為是否有哄抬物價之嫌？對此，公平會主委李鎂解釋，雞蛋價格在畜牧法有特別規定，有產商協調機制，由蛋商、蛋農、合作社產官學去訂定價格，並不算聯合壟斷行為。

行政院長陳建仁7日率部會首長至立院備詢，對於雞蛋供應情形，陳建仁表示，雞蛋的供應目前所做短期努力是專案進口、增產國內雞蛋，再加上相關調配，過程中碰到一些難以預料狀況，包括進口就有所拖延，政院會盡最大努力讓雞蛋供應較為穩定。

國民黨立委李德維質詢時詢問，雞蛋供應何時回穩？陳吉仲表示，全力在三月底滿足消費者需要，除了專案進口、加工調度等，國內蛋產量也會陸續增加，現在台灣產蛋率約6成多。

李德維提議，是否比照口罩國家隊、快篩國家隊，成立一個雞蛋國家隊？陳建仁回應，雞蛋分配農委會已經做很好安排，包含調度過程中如何進行，農委會也都有處理。

李德維也質疑，雞蛋價格是否違反公平交易法？對此，陳吉仲回應，跨部會都有密切注意，這次雞蛋調漲3塊錢，是因為這波禽流感讓蛋雞死亡，每顆蛋成本增加。

李德維表示，蛋價基本上是部分單位公告，這樣統一調漲有沒有涉及聯合漲價、違反公平交易法？有些蛋商喊話說要漲10塊，有沒有哄抬物價之嫌？公平交易法裡面特別指出，這是自由市場不可聯合漲價，這有沒有違法問題？公平會應該儘速調查。

公平會主委李鎂表示，雞蛋價格在畜牧法有特別規定，有產商協調機制，由蛋商、蛋農、合作社產官學去訂定價格，並不算聯合壟斷行為。

陳吉仲也解釋，這並非單一方面說了算，機制委員會決定前還要參考雞蛋產銷資訊，價格上漲會讓市場運作更穩定，量一多價格會再回穩。