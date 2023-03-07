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營養午餐「班班沒蛋吃」？　團膳業者：3月中恐面臨缺蛋危機

▲▼新北市長侯友宜12/9視察轄下板橋國小，針對學校營養午餐所採用的豬肉作萊劑檢測，並要求校方一定要落實檢測工作，不能讓萊豬進入校園。（圖／記者湯興漢攝）

▲全台蛋荒恐波及校園營養午餐。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊惠琪／台北報導

本周蛋價飆上史上新高，蛋蛋危機蔓延全台，雞蛋又貴又缺，不但重創餐飲業，現在也波及校園營養午餐。有團膳業者就指出，從2月中開學到現在，雞蛋每台斤就漲了5元，但價格高還可以苦撐，最怕的反而是缺蛋，已經有合作蛋商預告，3月中可能會缺蛋，目前雞蛋料理只能採「減量供應」。

有團膳業者私下透露，最近接獲蛋商通知，目前到3月中仍可正常供應雞蛋，但3月中可能被迫「斷蛋」，讓他急得跳腳，因為3月菜單早在上月就規劃好並上網公布，一旦缺蛋，可能重演「班班缺石斑」窘境，因為無蛋可供，只能臨時更換菜色。

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中華民國餐盒同業公會理事長陳明信坦言，目前蛋價高不是問題，反而缺蛋比較頭痛，的確有部分團膳業者面臨缺蛋危機，有蛋商已經預告，3月中雞蛋供應吃緊，因為菜單已經開出去了，要調整也要經過學校午餐委員會同意，目前只能採「雞蛋減量供應」措施，像是玉米炒蛋，玉米多一些、雞蛋少一些，再用豆腐等食材，補足學童的蛋白質需求。

台北市餐盒食品商業同業公會理事長高嘉鴻表示，北市學校營養午餐用蛋有固定配合的牧場，因為長期合作、需求固定，目前供應正常，但也擔心禽流感持續蔓延，一旦遇到缺蛋危機，會用其他等值的食材，像是雞肉、豬肉等，替代雞蛋料理，因為現在蛋價高漲，已經逼近雞肉和豬肉的價格了。

台北市教育局今（7日）表示，因應蛋價調漲，教育局主動向午餐供應廠商了解供蛋情形，目前掌握學校午餐雞蛋料理供應次數仍屬正常，食材廠商亦會優先供應學校，若短期間蛋價持續上漲，市府將提供相關經費協助，並啟動應變機制協助午餐供應商靈活調貨等，一定會確保北市學童營養午餐有蛋可吃。

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