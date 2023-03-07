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早餐店公告「不加蛋減5元」！　眼尖網友：話術很可以

▲雞蛋,蛋價。（圖／記者楊惠琪攝）

▲國內雞蛋價格飆上歷史新高。（圖／記者楊惠琪攝）

記者鄭文晴／綜合報導

國內缺蛋情形越來越嚴重，產地價漲至每台斤45.5元、批發價漲到55元，價格飆上歷史新高，重創餐飲業者。不少店家不是把含蛋品項價格做調升，不然就是提早關門，又或者暫停販售含蛋品項，就有名網友分享一家早餐店的公告，「含蛋都加5元，不加蛋減5元」，反倒讓不少網友笑說「太佛了吧！」

▲。（圖／翻攝自爆廢公社）

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▲一家早餐店貼公告產品「含蛋都加5元，不加蛋減5元」。（圖／翻攝自爆廢公社）

一名網友於臉書社團「爆廢公社」貼出一家早餐店的公告，內容寫道「因蛋荒及成本考量，本店產品含蛋都加5元，不加蛋減5元」，還貼心附上例子「漢堡蛋原價35元，含蛋40元，不加蛋30元」，從2月26日起開始實施。

該名網友看完公告後，與老闆閒聊了一下表示，「所以加加減減一顆蛋10元囉」，老闆則默默講了一句「難買就算了！還天價！」

此文一出，網友紛紛在下方留言讚老闆太佛心，「這算良心老闆了」、「這家店在哪？還不吃爆」、「只漲5塊算有良心了，之前還沒蛋荒就吃過加蛋加20的土匪早餐店」、「我覺得是佛心來的，單純蛋價當然不到10元一顆吧？這可能還考慮到省事免為了蛋搶破頭的無形成本之類的」、「10元很佛了，嘉義雞肉飯+蛋or漢堡+蛋有的都要15元」、「不加蛋反而降價？佛啊」、「就是漲5塊的另一種說法，不過不含蛋減5塊算佛心了。」

不過也有眼尖網友發現，漢堡蛋原價35元已經有蛋，笑說「老闆偷加5元，這話術很可以！」簡單來說就是現在價格調整為漢堡（沒有蛋）30元，漢堡蛋40元。

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