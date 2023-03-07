經典賽1天供5餐「牛肉100Kg蛋500顆」　20廚師狂煮...15分鐘掃光

▲經典賽一天供應5餐，20廚師一天狂煮80道菜餚「球員15分鐘掃光一餐」。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

世界棒球經典賽A組明（8）正式開打，包括中華隊、古巴、義大利、荷蘭等球隊互相捉對廝殺。主辦單位邀請國內超強連鎖吃到飽餐廳團隊，一口氣動員20名廚師、30名外場人員，日出5次餐、煮80道菜餚給球員吃，粗估一天要供應960人次用餐，且每次球員都15分鐘就掃光餐點，工作人員瘋狂補餐，堪稱極限體能大挑戰！

此次負責球員在球場飲食的饗賓餐旅，在國內有主打高級料理吃到飽的INPARADISE 饗饗、饗食天堂以及開飯等，共計60家餐廳。饗賓餐旅資深經理戴菀伶表示，饗賓餐旅正式賽一天就要提供近千人膳食，包括每支球隊約60人、以及大聯盟工作人員、VIP貴賓等，要從早上10點一路供應到晚上8點，「荷蘭跟義大利有球員吃素，所以還有供應蔬食跟壽司，師傅得早上6點就進廚房包壽司！」

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▲饗賓統計一天要供應近千人用餐，正式賽開打後一天供應5餐。（圖／記者游瓊華翻攝）



戴菀伶指出，光是食材一天就準備牛肉100公斤、蛋500顆、青菜300公斤、鳳梨80公斤、西瓜180公斤、香蕉50公斤、蘋果120顆、芭樂100公斤、白飯150公斤(一隊吃20公斤) 、義大利麵3箱、麵包600顆、鹽焗雞120公斤、燒鵝一個球隊吃3隻、柳丁汁80公升，相當驚人。

正式賽開打後，由於中午及晚上都各有兩場比賽，饗賓從早上10點開始供應輕食(10:00-12:00)，熱食/澱粉(11:00-13:00)、正餐(14:00-16:00)，輕食(17:00-19:00)以及熱食/澱粉(18:00-20:00)，一天下來約莫80道菜。

戴菀伶也透露，按照出餐方式，通常都先出部分之後慢慢補餐，但球員每每進到休息室，都不到15分鐘掃光，令人大開眼界，不僅廚師動員20人，連外場送餐也動用到30人，好讓出餐速度跟上球員「享用」美食的速度。