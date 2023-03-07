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賴清德明赴經典賽開球　穿球衣喊：向李維拉討教招牌卡特球

▲▼副總統賴清德。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

▲副總統賴清德。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

記者詹宜庭／台北報導

世界棒球經典賽將於明日開打，副總統賴清德7日晚間於臉書上發文表示，他已準備好球衣要到現場開球，並趁此機會向大聯盟傳奇球星李維拉（Mariano Rivera） 請教招牌卡特球的秘訣投法。除了感謝國家隊的選手，賴清德更喊話球迷，「明天開始大家都是場外的最佳第十人，WE ARE TAIWAN！一起做國家隊最強大的後盾！」

賴清德表示，明天就是全國球迷引頸期盼的「WBC世界棒球經典賽」開打日， 相當高興台灣再度成為主辦國之一，歡迎巴拿馬、義大利、荷蘭、古巴國家隊來到台灣，為台灣球迷帶來高水準的球賽，也歡迎大聯盟傳奇球星李維拉（Mariano Rivera） 來台開球，為球賽增添風采。

賴清德說，經典賽是一級國際賽事，從公布教練團、30 人名單確定、熱身賽開打，一直都是球迷間熱烈討論的話題。但對職業選手來說，為了經典賽要提早為球季開機其實是一大挑戰。所以，他要特別感謝國家隊的選手，包括參加集訓但未入選的選手，以及陪練的球員，「是各位的參與，才能打造最強的國家隊！」

不僅如此，賴清德也說，他要感謝為賽事籌備付出的所有人員，從場地、醫療、行政，每一個看似微不足道的工作，都是成就精彩賽事的重要元素，「大家辛苦了，每一位都是我們國家隊的成員。」

賴清德強調，他已經準備好球衣，明天到現場開球，當然也趁此機會，向李維拉請教招牌卡特球的秘訣投法。他更喊話球迷，快準備好加油道具，「明天開始大家都是場外的最佳第十人，WE ARE TAIWAN！一起做國家隊最強大的後盾！」

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