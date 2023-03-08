WBC經典賽「印國旗」遭禁止　教長：全力支持民眾帶國旗進場

記者許敏溶／台北報導

「世界棒球經典賽」（WBC）今（8日）登場，但卻傳出轉播單位禁止秀出「台灣」名稱和國旗，教育部長潘文忠今表示，經典賽是一個國際眾所矚目比賽，主辦單位過去決議採用奧會模式在台灣辦理，以奧會旗幟作為代表且行之多年，但許多熱情球迷觀眾希望進場為國家代表隊加油，教育部也跟協辦單位協調說明，若民眾球迷要帶國旗為國家代表隊入場，我們全力支持且歡迎，希望大家共同為中華隊做最大加油。

▲教育部長潘文忠表示，全力支持且歡迎民眾帶國旗入場為經典賽國家代表隊加油。（圖／記者許敏溶攝）

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WBC經典賽今天起登場，但卻傳出負責轉播WBC比賽的愛爾達電視，製作一份節目表，在中華隊出賽的4場賽事標註「台灣」與國旗標示，卻被主辦單位禁止在比賽的球場發給球迷，引發國內民眾不滿。

教育部長潘文忠今天到立法院教委會備詢，會前接受媒體聯訪時，潘文忠強調，經典賽是一個國際眾所矚目的比賽，主辦單位過去決議採用奧會模式在台灣辦理，許多熱情球迷觀眾希望進場為國家代表隊加油，教育部也跟協辦單位協調說明，若民眾球迷要帶國旗為國家代表隊入場，我們全力支持且歡迎，希望大家共同為中華隊做最大加油。

另有團體不滿以中華台北名稱參賽，今天早上將前往教育部抗議，強調「台灣不是中華台北」，潘文忠表示，若以過往在國際賽會的奧會模式，已經建立起相當時間的處理方式，讓我們在國際競賽過程中，讓我們國家代表隊與選手有展現競技的機會，國際奧會模式，也有奧會旗幟作為代表且行之多年，以這次經典賽來說，已經確定奧會模式，絕對支持，也歡迎且鼓勵國人為國家代表隊加油。

潘文忠強調，棒球是我們國球，直到組成代表隊，是經過中華棒協與職棒聯盟一起推選出最優秀團隊，相信一定會全力以赴，若無法進入現場，希望國人一起為國家隊加油。