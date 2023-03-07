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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

經典賽節目單「印國旗」遭禁止　陳建仁：確實傷感情

▲▼陳建仁赴立法院備詢疫後特別預算財。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳建仁遭立委質詢經典賽節目單遭禁一事，認同此舉確實傷害球迷感情。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈、柯沛辰／台北報導

世界棒球經典賽8日在台中洲際棒球場開打，但民進黨立委張廖萬堅7日質疑，負責轉播的愛爾達電視是台灣媒體，但節目宣傳單秀出「台灣」名稱和國旗，卻被禁止在台灣主辦的球場發散，根本不合理，也傷害球迷感情。對此，行政院長陳建仁答詢時坦言「確實」；教育部長潘文忠則回應，全力支持球迷帶國旗進場。

民進黨立委張廖萬堅7日上午在立院質詢時指出，愛爾達電視製作了一份節目表，並以「台灣」及國旗標註中華隊出賽的4場賽事，不料遭主辦單位禁止在現場發給球迷。他批評，即便主辦單位要遵循奧會模式，但在主辦國的商業宣傳為何受到限制？何況2013年WBC比賽時，有球迷帶超大國旗，若依奧會模式，難道也不能進去？

▲▼行政院院長陳建仁施政報告繼續質詢 教育部長潘文忠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲潘文忠解釋，經典賽屬於國際賽事，依奧運模式舉行，但他支持觀眾帶國旗進場。（圖／記者屠惠剛攝）

潘文忠回應，主辦單位和國際棒聯會有協議，要以奧會模式辦理比賽。張廖萬堅說，荷蘭的轉播單位ESPN都可以在宣傳單上使用國旗、稱呼台灣，為什麼台灣轉播單位只是秀了國旗、寫了台灣，卻被禁止在棒球場發放？這不是很可笑、笑掉大牙嗎？「院長你會不會覺得這個很傷感情？」

對此，陳建仁連聲回應「確實」，稱WBC在整個賽事過程都稱呼我方為「Chinese Taipei」，自己也是棒球迷，但明天開幕賽，會由副總統賴清德出席。潘文忠則解釋，奧會模式的限制項目是官方，包括大會文件、手冊、廣播等，但國人可以攜帶國旗或宣傳品替選手加油打氣。

張廖萬堅要求，教育部應要求賽事在台灣舉辦，對於球迷或者商業宣傳活動，應不受奧會模式規範之內，請他們不要自我設限。潘文忠回答，全力支持觀眾帶國旗進場為選手加油，但經典賽屬於國際賽事，主辦單位及國際棒聯會有協議依奧運模式舉行，本次事件已向主辦單位表達意見。

 
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