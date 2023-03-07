雞排祭品文！　洪孟楷承諾：中華隊贏就發50份、晉級東京再加碼

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

2023年世界棒球經典賽（WBC）將於8日登場，許多球迷皆搶票前往台中洲際棒球場觀賽，並期許中華隊能在本屆賽能祭出佳績。國民黨立委洪孟楷7日晚間搶先發出祭品文，承諾未來只要中華隊贏一場比賽，就發50份雞排，若能夠晉級東京則再加碼100份，引發熱議。

洪孟楷7日透過臉書發文表示，WBC世界棒球經典賽的A組初賽將在台中洲際棒球場登場，中華隊熱身賽表現非常好，但其他A組出賽的球隊也不是好惹的，若要延續中華隊勝利氣勢，除了天助自助，還要全體國人當最強應援。

洪孟楷說，身為30年棒球迷，因為真的太想看中華隊贏球，因此他先拋磚引玉，發布祭品文，承諾未來只要中華隊贏一場比賽就發50份雞排，若能晉級東京則再加碼100份。而他也歡迎各界球迷響應，無論是加碼、或是勝利後來領雞排都歡迎，重點是要團結一心，期待中華隊能有好表現。

洪孟楷表示，這十場熱身賽，中華隊表現良好，調整步伐後把最佳陣容拿出來，只要是穿上國家隊球衣的選手，大家就是義無反顧的支持，再加上強大的啦啦隊，以及主場優勢，真的有信心可以過關斬將。

「想看到中華隊贏球，讓我多發點雞排吧！」洪孟楷強調，場上的拚鬥拜託各位選手們了，場下的加油和集氣就由大家來做，讓大家看好球、大聲應援、守護主場，期待吃美味雞排。至於發放時間與發放地點，洪孟楷說明，將視球賽情況隨時告知，並期望A組預賽讓他順利發出300份。