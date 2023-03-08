獨／經典賽中華隊今晚首戰　「巴拿馬菲力鮭魚」吃飽吃好搶首勝！

▲吃飽吃好拼首勝！經典賽中華隊首戰巴拿馬，球場菜單出爐。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

經典賽A組預賽今天正式在台中洲際球場開打，中華隊晚間將對上巴拿馬隊。負責球場美食的饗賓餐旅也公布中華隊今日菜單，其中一道菜是巴拿馬盛產的菲力鮭魚義大利麵，要讓中華隊吃飽吃好拼首勝！

饗賓餐旅資深經理戴菀伶表示，今天各隊菜單都一樣，僅吃素的荷蘭隊稍有不同。以中華隊為例，晚餐輕食包括松露蕈菇濃湯、牛肉起司可頌、火腿三明治、蔬菜捲餅、椒鹽捲餅、全穀麵包、荔枝玫瑰麵包、綜合生菜、青花椰菜、煙燻雞肉、果乾及堅果、優格，還有各式水果、現打果汁以及咖啡、鮮奶、可樂等。

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傍晚6點熱食部份供應廣式叉燒炒飯，晚間9點則有松露蕈菇濃湯、鮭魚菲力清炒義大利麵、各式壽司、義式紅酒燴牛肉、粵式經典蜜汁燒鵝、蒜炒培根甘藍菜、德國豬腳佐科隆酸菜、西班牙烘蛋佐野菜，還有水果、果汁等飲品。

此次負責球員在球場飲食的饗賓餐旅，在國內有主打高級料理吃到飽的INPARADISE 饗饗、饗食天堂以及開飯等，共計60家餐廳。饗賓餐旅資深經理戴菀伶表示，饗賓餐旅正式賽一天就要提供近千人膳食，包括每支球隊約60人、以及大聯盟工作人員、VIP貴賓等，要從早上10點一路供應到晚上8點。

正式賽今起開打，由於中午及晚上都各有兩場比賽，饗賓從早上10點開始供應輕食(10:00-12:00)，熱食/澱粉(11:00-13:00)、正餐(14:00-16:00)，輕食(17:00-19:00)以及熱食/澱粉(18:00-20:00)，一天下來約莫80道菜。